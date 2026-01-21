Καρναβάλι των Μικρών 2026: Έρχεται η Αθλητική «Καρναβαλιάδα»

Η ΚΕΔΗΠ ανακοινώνει την Αθλητική Καρναβαλιάδα 2026 για παιδιά 6–12 ετών, συνδυάζοντας αθλητισμό και καρναβαλικό κέφι στον χώρο του Atlas Arena.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Οι μικροί για μια ακόμα φορά γίνονται πρωταγωνιστές στο Καρναβάλι μας!

Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών 2026, το Καρναβάλι συναντά τον Αθλητισμό.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου από τις 11πμ έως τις 2μμ στον χώρο του Atlas Arena θα πραγματοποιηθεί η Αθλητική Καρναβαλιάδα.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο, νέο εγχείρημα που δίνει βήμα στους μικρούς.

Οι συμμετέχοντες είναι ηλικίας από 6 ετών έως 12 και προέρχονται από Αθλητικούς Συλλόγους της πόλης μας.

Για τρεις ώρες θα ξεδιπλωθούν δράσεις αθλητικού περιεχομένου με Καρναβαλικό ύφος και διάφορα παιχνίδια-έκπληξη που συνδυάζουν τον αθλητισμό με το Καρναβάλι.

Οι συμμετέχοντες θα είναι ντυμένοι καρναβαλικά.

Στόχος της δράσης είναι τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό και να διασκεδάσουν.

Το μουσικό άρμα που θα βρίσκεται στον χώρο, θα δώσει κέφι και χαρά στους μικρούς μας φίλους.

Γιατί το Καρναβάλι είναι νιάτα, κέφι, χαρά για τη ζωή! Είναι και Αθλητισμός!