Πάτρα: Χατζηνάσιος και Κορκολής στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Σε μεγάλα πόστερ που ήδη έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης, είδαμε πως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί συναυλία των συνθετών Γιώργου Χατζηνάσιου & Στέφανου Κορκολή στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο στις 21.15. Μαζί τους θα είναι οι ερμηνευτές Σοφία Μανουσάκη και Άγγελος Ανδριανός.

Συντελεστές

Κιθάρες - Τραγούδι: Κωστής Πυρένης

Πνευστά - Κρουστά: Ilia Samsonov

Πλήκτρα - Ακορντεόν: Βασίλης Γκορίτσας

Ντραμς - Τραγούδι: Στέλιος Πασχάλης

Μπάσο: Βίκτωρ Κουλουμπής

Μπουζούκι: Αλέξανδρος Ψωμόπουλος

Ηχοληψία: Δημήτρης Δημητριάδης

Ηχοληψία: Φώτης Πανταζής

Ηχοληψία Stage: Τίμος Βροντάκης

Φωτιστής: Γιώργος Παλιεράκης

Βοηθός Παραγωγής: Μαρία Πολυχρόνη

Παραγωγή: Lifeworks Productions - Ιωάννης Τρουλλινός.

Γιώργος Χατζηνάσιος & Στέφανος Κορκολής στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών!

1 Κορυφαία Συνάντηση!

2 Κορυφαίοι Συνθέτες & Πιανίστες!

Μαζί τους 2 κορυφαίοι τραγουδιστές! Η Σοφία Μανουσάκη και ο Άγγελος Ανδριανός

Και 6 υπέροχοι μουσικοί.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής προσκαλούν το κοινό σε ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι.

Οι δυο τους συνομιλούν με τις μοναδικές τους μελωδίες για να χαρίσουν στο κοινό, που τους ακολουθεί χρόνια, κομμάτια από την πλούσια διαδρομή τους.

Η αξεπέραστη δισκογραφία, οι επιτυχημένες συνθέσεις τους και οι διαχρονικές τους μελωδίες θα γεμίσουν με συναισθήματα και αναμνήσεις.

Δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, δύο πιάνα επί σκηνής, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής μαζί σε μια σπάνια μουσική συνάντηση υψηλής ποιότητας

Η Σοφία Μανουσάκη, που μας συγκίνησε όλους με τις ερμηνείες της στα τραγούδια «Άγιος Έρωτας» και «Ερωτευόμαστε ξανά», με τη χαρισματική της φωνή και την εκρηκτική παρουσία της στην σκηνή, που ισορροπεί ανάμεσα στην τρυφερότητα και την δύναμη, ξετυλίγει επί σκηνής ένα πολύχρωμο μουσικό ταξίδι με τραγούδια που σημάδεψαν την σχέση της με το κοινό.

Ο Άγγελος Ανδριανός με την εξαιρετική φωνή του θα ερμηνεύσει τεράστιες επιτυχίες που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Προπωλούνται εισιτήρια από 15 ευρώ.