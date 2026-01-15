Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν νέο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Βίντεο με το ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο

Ακολούθησε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, όπου αναφέρει: «Το μόνο πετρέλαιο που θα φύγει από τη Βενεζουέλα θα είναι πετρέλαιο που θα συντονίζεται σωστά και νόμιμα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Πέμπτη (15/1).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Through <a href="https://twitter.com/hashtag/OpSouthernSpear?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OpSouthernSpear</a>, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with <a href="https://twitter.com/USCG?ref_src=twsrc%5Etfw">@USCG</a> through <a href="https://twitter.com/DHSgov?ref_src=twsrc%5Etfw">@DHSgov</a> and <a href="https://twitter.com/TheJusticeDept?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheJusticeDept</a>.<br><br>In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… <a href="https://t.co/brxO9xXUu3">pic.twitter.com/brxO9xXUu3</a></p>— U.S. Southern Command (@Southcom) <a href="https://twitter.com/Southcom/status/2011798070816612578?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού επιβεβαίωσε την επιχείρηση πριν από την αυγή, λέγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν το Motor/Tanker Veronica «χωρίς περιστατικά». Ανέφερε ότι το Veronica «επιχειρούσε σε αντίθεση με την καθιερωμένη καραντίνα του Προέδρου Τραμπ για τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις στην Καραϊβική».

Ο Αμερικανικός στρατός συνεχίζει να διεκδικεί τον έλεγχο της ροής πετρελαίου προς και από τη Βενεζουέλα. Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, διεξήχθη από την Κοινή Ομάδα Εργασίας Southern Spear σε συντονισμό με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πριν από την ενέργεια της Πέμπτης, οι ΗΠΑ είχαν επιβιβαστεί και είχαν αναλάβει τον έλεγχο πέντε πετρελαιοφόρων που είχαν υποστεί κυρώσεις από τις αρχές Δεκεμβρίου, επομένως η κατάσχεση σηματοδοτεί το έκτο πλοίο που γίνεται στόχος τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα πλοία που έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής είτε βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις είτε αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους στόλου» μη ρυθμιζόμενων πλοίων που συγκαλύπτουν την προέλευσή τους για να μεταφέρουν πετρέλαιο από σημαντικούς παραγωγούς που έχουν υποστεί κυρώσεις – το Ιράν, τη Ρωσία ή τη Βενεζουέλα.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται ενώ αργότερα είναι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο.