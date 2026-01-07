Ο αμερικανικός στρατός κατέλαβε και δεύτερο δεξαμενόπλοιο στον Βόρειο Ατλαντικό, στην περιοχή ρωσικά πολεμικά

Τo ΒBC μεταδίδει ότι και το δεύτερο δεξαμενόπλοιο φέρεται να συνδέεται με την Βενεζουέλα.

Καθώς η είδηση για την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Marinera στον Ατλαντικό, λόγω των δεσμών του με τη Ρωσία και της σύνδεσής του με την Βενεζουέλα, κάνει τον γύρο του κόσμου η Αμερικανική Διοίκηση Νότου επιβεβαίωσε ότι ένα ακόμη πλοίο κατασχέθηκε επίσης σε «πρωινή επιχείρηση» νωρίτερα σήμερα. Αυτή τη φορά, το πλοίο κατασχέθηκε στην Καραϊβική.

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάσχεση και δεύτερου πλοίου στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά του λεγόμενου «σκειώδους στόλου».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.<br><br>The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… <a href="https://t.co/JQm9gHprPk">pic.twitter.com/JQm9gHprPk</a></p>— U.S. Southern Command (@Southcom) <a href="https://twitter.com/Southcom/status/2008905619424620879?ref_src=twsrc%5Etfw">January 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέλαβε χωρίς περιστατικά ένα χωρίς σημαία, υπό κυρώσεις, βυτιοφόρο σκάφος του ''σκειώδους στόλου''.

Το πλοίο που κατασχέθηκε, το M/T Sophia, λειτουργούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Μέσω της Επιχείρησης Southern Spear, το Υπουργείο Πολέμου παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταστέλλει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και τη δύναμη σε ολόκληρη την Αμερική».

Η κατάσχεση πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (7/1), οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε κατάσχεση πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα μετά από καταδίωξη που διήρκεσε πάνω από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό και ενώ ένα ρωσικό υποβρύχιο και πολεμικό πλοίο βρισκόταν κοντά, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσχεση, η οποία ενδέχεται να πυροδοτήσει εντάσεις με τη Ρωσία, πραγματοποιήθηκε αφού το πετρελαιοφόρο, γνωστό αρχικά ως Bella-1, διέσχισε τον αμερικανικό θαλάσσιο «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις και απέρριψε τις προσπάθειες της αμερικανικής ακτοφυλακής να επιβιβαστεί σε αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τον αμερικανικό στρατό.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία που ο αμερικανικός στρατός καταλαμβάνει πλοίο με ρωσική σημαία.