Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατάσχεσαν πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία μετά από κινηματογραφική καταδίωξη

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το Marinera, ρωσικό τάνκερ με δεσμούς στη Βενεζουέλα, μετά από εβδομάδες καταδίωξης στον Ατλαντικό
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε κατάσχεση πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα μετά από καταδίωξη που διήρκεσε πάνω από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό και ενώ ένα ρωσικό υποβρύχιο και πολεμικό πλοίο βρισκόταν κοντά, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο πρακτορείο Reuters.
Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ – τον περασμένο Δεκέμβριο – να τεθεί σε ισχύ ένας ναυτικός αποκλεισμός από και προς την Βενεζουέλα σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις, ως «προάγγελος» της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, το τάνκερ αυτό κατάφερε να «γλιστρήσει» και να γλιτώσει από τους Αμερικανούς.
Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν το έβαλαν κάτω και αφού το εντόπισαν, ειδικές δυνάμεις της αμερικανικής Ακτοφυλακής έγιναν «σκιά» του τάνκερ τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.
Τελικά σήμερα (07.01.2026) κατάφεραν να το κατασχέσουν και «βρίσκεται υπό αμερικανική κράτηση», σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, όπως μετέδωσε και το Sky News.
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ηγήθηκε της επιχείρησης με την υποστήριξη του δυνάμεων του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.
Το πλοίο υποβλήθηκε σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024 ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο.
Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή επί του πλοίου, δήλωσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ, ενώ την κατάσχεση του τάνκερ στον Βόρειο Ατλαντικό επιβεβαίωσε και η Διοίκηση Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη (USEUCOM).
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν στο «Marinera», πριν προλάβουν να το φτάσουν τα ρωσικά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.
