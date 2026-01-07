Αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν και δεύτερο τάνκερ στον Ατλαντικό σε διεθνή ύδατα

Οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν την Τετάρτη στην κατάληψη δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία, σε μια επιχείρηση που ήδη προκαλεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις και κλιμακώνει την ένταση γύρω από το εμπόριο πετρελαίου υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το πρώτο τάνκερ, με την ονομασία Marinera, καταλήφθηκε σε θαλάσσια περιοχή του στενού ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τη Γροιλανδία, με τη συμμετοχή και βρετανικών δυνάμεων στην επιχείρηση. Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονταν και ρωσικά πλοία, γεγονός που αύξησε το επίπεδο συναγερμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Sophia, το οποίο φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, καταλήφθηκε στην Καραϊβική. Κατά πληροφορίες, μετέφερε περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, φορτίο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την επιχείρηση απολύτως νόμιμη, υπογραμμίζοντας ότι τα πληρώματα των πλοίων υπόκεινται σε ποινικές διώξεις και δεν αποκλείεται να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να δικαστούν.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μόσχας, η οποία έκανε λόγο για παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας και απαίτησε την άμεση επιστροφή του πληρώματος του Marinera στη Ρωσία. Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε την ενέργεια των ΗΠΑ «καθαρή πειρατεία», καταγγέλλοντας αυθαίρετη χρήση βίας στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δηλώσεις των Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, η Βενεζουέλα επιδίωκε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διάθεση του πετρελαίου που μετέφεραν τα δύο δεξαμενόπλοια. Ο Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δεσμεύουν τάνκερ που δραστηριοποιούνται παράνομα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να χαλαρώσει τη στάση της απέναντι σε παραβιάσεις των κυρώσεων.

Λευκός Οίκος για τις σχέσεις της Βενεζουέλας με Κίνα, Ρωσία και Ιράν: Έχουμε καταστήσει σαφές ότι βρισκόμαστε στον δυτικό ημισφαίριο

Η Λέβιτ ρωτήθηκε σχετικά με τις αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τη Βενεζουέλα να διακόψει τις σχέσεις της με την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και την Κούβα.

«Αυτές οι φερόμενες απαιτήσεις διατυπώθηκαν σε μια απόρρητη ενημέρωση από τον υπουργό Ρούμπιο», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές διαρροές από αυτές τις εμπιστευτικές ενημερώσεις, οπότε δεν πρόκειται να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω ή να αναφερθώ σε όσα είπε ο υπουργός σε εμπιστευτικό πλαίσιο στα μέλη του Κογκρέσου. Ωστόσο, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές στις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας ότι βρισκόμαστε στον δυτικό ημισφαίριο και ότι η αμερικανική κυριαρχία θα συνεχιστεί υπό την προεδρία του τρέχοντος προέδρου».

«Καθαρή πειρατεία»: Ανώτερος Ρώσος πολιτικός καταδικάζει την κατάσχεση του Marinera

Ένας ανώτερος πολιτικός από το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασε την κατάσχεση του Marinera από τις ΗΠΑ, το οποίο έπλεε με προσωρινή άδεια χρήσης της ρωσικής σημαίας.

Η επιχείρηση ήταν μια πράξη «καθαρής πειρατείας», δήλωσε ο Αντρέι Κλισάς, μέλος της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Κλισάς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συνταγματική αναδιάρθρωση του 2020 που επέτρεψε στον Βλαντιμίρ Πούτιν να παραμείνει στην εξουσία πέραν των προηγούμενων ορίων θητείας.