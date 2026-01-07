Αχαΐα: Έρχεται διπλό χτύπημα κακοκαιρίας με βροχές και χιόνια στα ορεινά

Με έντονη αστάθεια και δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας συνεχίζεται ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα, καθώς οι νοτιάδες και οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δίνουν τη θέση τους σε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου σε φυσιολογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Νικόλα Σερέτη, η Αχαΐα θα βρεθεί στο επίκεντρο των φαινομένων από απόψε, με τις πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά.

Σε ανάρτησή του, ο Πατρινός γεωλόγος-προγνώστης καιρού, αναφέρει: "Το 2026 μας χάρισε στην εκκίνησή του την πιο κρύα ημέρα του φετινού χειμώνα. Γρήγορα όμως μπήκαμε στον αστερισμό των νοτιάδων με τον καιρό να γίνεται πολύ μαλακός για την εποχή. Πολλές βροχές έχουν ήδη πέσει στην ορεινή Ήπειρο με τα πεδινά-παράκτια τμήματα να έχουν δεχθεί σαφώς μικρότερα ύψη βροχής.

Δύο διαδοχικές κακοκαιρίες (βράδυ Τετάρτης-μεσημέρι Πέμπτης και το Σ/Κ) θα φέρουν αρκετές βροχές αυτή την φορά σε όλα τα δυτικά. Θα συνοδευτούν μάλιστα από πτώση της θερμοκρασίας (σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα) φέρνοντας τις πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις και σε κάπως χαμηλότερα υψόμετρα.

Ειδικότερα στην Πάτρα και την Αχαΐα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από απόψε τη νύχτα και μέχρι το πρωί της Πέμπτης

Βελτίωση από το μεσημέρι της Πέμπτης και μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής

Νέα κακοκαιρία το Σ/Κ

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αχαΐας το ξημέρωμα της Πέμπτης και μέσα στην Κυριακή με ενδεικτικό υψόμετρο τα 900-1000 μέτρα. (Ενδεχομένως πρόσκαιρα και ελαφρώς πιο χαμηλά)

Πτώση του υδραργύρου σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή μέχρι την Δευτέρα. Εκ νέου άνοδος από την Τρίτη.

Παύση βροχοπτώσεων από την Δευτέρα με ενδείξεις για νέα κακοκαιρία στο δεύτερο μισό της εβδομάδας".