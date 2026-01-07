Απογοητευμένοι οι αγρότες από τα μέτρα της κυβέρνησης - Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών και πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο

Την έντονη αντίδραση των αγροτών έχουν προκαλέσει ήδη τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με το συντονιστικό των μπλόκων να συνεδριάζει για να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Τα έξι μέτρα της κυβέρνησης εξειδίκευσαν οι υπουργοί Χατζηδάκης, Τσιάρας, Παπαστεργίου και Πετραλιάς, στο ήδη γνωστό πλαίσιο που έχει θέσει.

Εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοσυνδικαλιστές στη Νίκαια της Λάρισας, καθώς στη συνέλευση που θα γίνει σε λίγη ώρα στο μπλόκο, εισηγούνται να προχωρήσουν από αύριο στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους στη συνέχεια.

Στο ίδιο κλίμα κινούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές και στην Καρδίτσα (Ε- 65). Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν τρακτέρ προς τον Μπράλο, αλλά και προς το Μουργκάνι ώστε να αποκλειστεί ο δρόμος προς Ιωάννινα και Γρεβενά.

Αργά το απόγευμα θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή των αγροτών στην Αχαΐα στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τονίζουν ότι οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν. Όπως αναφέρουν στην ΕΡΤ, δεν ακούστηκε τίποτα καινούργιο, παρά μόνο επεξηγήσεις μέτρων που είχαν ήδη προαναγγελθεί. «Η κυβέρνηση δεν κατάλαβε το



Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι δεν χρειάζονται αποσπασματικά μέτρα, όπως για τη συμφωνία Mercosur, αλλά πραγματική στήριξη εισοδήματος, καθώς η απώλεια είναι σημαντική και το όριο του 8,5 θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο. Απογοητευμένοι και οι κτηνοτρόφοι καθώς όπως είπαν, δεν άκουσαν καμία εξαγγελία για το μέλλον της κτηνοτροφίας. Αναφέρουν ότι είναι ξανά «στο ίδιο έργο θεατές» και ξεκαθαρίζουν πως ο αγώνας συνεχίζεται.

Στο ίδιο κλίμα είναι και οι δηλώσεις που έρχονται από το μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σύσκεψη στις 18.00 το απόγευμα για να αποφασιστεί πως θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του, για τις εξαγγελίες, ενώ, όπως είπε, οι αγρότες δεν θα αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας.

Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας μέτρα για το μέλλον της γεωργίας, αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε.

Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν θα φύγουν από το δρόμο έτσι εύκολα.

Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον από αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το απόγευμα θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή των αγροτών στο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας, στα Μάλγαρα, στην Καρδίτσα, στην Αχαΐα στην Αιτωλοακαρνανία.