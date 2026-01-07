Πάτρα- Λαϊκή Αγορά: Επιστρέφουν, την Παρασκευή, στους πάγκους τους

Οι παραγωγοί και οι πωλητές στις Λαϊκές Αγορές, θα επιστρέψουν κανονικά στους πάγκους τους την Παρασκευή 9/1, καθώς αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία, μετά τις διαβεβαιώσεις που πήραν ότι θα επανεξεταστούν τόσο ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης όσο και το ζήτημα του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πωλητές.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ εκπροσώπων των λαϊκών αγορών και κυβερνητικών στελεχών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Γιώργος Κώτσηρας, καθώς και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Είχε προηγηθεί συνάντηση των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την άρση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Παραγωγών- Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αύριο Πέμπτη οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί και ο αποκλεισμός της λαχαναγοράς που είχε προαναγγελθεί.

Ωστόσο, η Συνομοσπονδία προειδοποιεί, σε ανακοίνωσή της, ότι εάν εντός δέκα ημερών δεν υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση για τα αιτήματά τους, θα επανέλθουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας

"Αναστέλλεται η επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές, καθώς θα επανεξεταστεί το θέμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης όπως και το ζήτημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών.

Οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών θα επιστρέψουν στους πάγκους τους την Παρασκευή 9/1 για να εργαστούν κανονικά. Ωστόσο, όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις".