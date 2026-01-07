Ρωσία: Έντονη αντίδραση για την κατάσχεση τάνκερ από τις ΗΠΑ - “Πειρατική ενέργεια”

Η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία τάνκερ από τις ΗΠΑ αποτελεί πειρατεία, αναφέρει Ρώσος βουλευτής που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα
Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας έχει προκαλέσει η κατάληψη τάνκερ υπό ρωσική σημαία από τις ΗΠΑ την Τετάρτη 7/1.
Ο ανώτερος Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας, που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία», δήλωσε ότι η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία δεξαμενοπλοίου ήταν μια ενέργεια εντελώς πειρατική, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.
Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχασε κάθε επαφή με το δεξαμενόπλοιο, Marinera, μόλις οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό.
Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απαίτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν «ανθρώπινη και σωστή μεταχείριση των Ρώσων πολιτών που επιβαίνουν στο Marinera», ζητώντας να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους.
Προσθέτει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμποδίσουν την ταχύτερη επιστροφή τους στη Ρωσία.
Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε, σύμφωνα με το BBC, ότι “κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι κανονικά νηολογημένα στη δικαιοδοσία άλλων χωρών”.
Προσθέτει ότι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο Marinera περίπου στις 15:00 ώρα Μόσχας, μετά το οποίο χάθηκε η επικοινωνία με το πλοίο.
Στις 24 Δεκεμβρίου, το Marinera έλαβε “προσωρινή άδεια” να πλέει υπό ρωσική σημαία, συμπληρώνει το υπουργείο.
Με την υποστήριξη του βρετανικού στρατού η επιχείρηση των ΗΠΑ
Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι υποστήριξε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να κατασχέσουν το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο στον Βόρειο Ατλαντικό σήμερα, μεταξύ άλλων και με αεροσκάφη της RAF, όπως αναφέρει το BBC.
Ακολουθεί η δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι:
«Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου επέδειξαν ικανότητα και επαγγελματισμό υποστηρίζοντας την επιτυχημένη αναχαίτιση του πλοίου Bella 1 από τις ΗΠΑ, εν πλω προς τη Ρωσία.
Αυτή η ενέργεια εντάσσεται στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταστολή της παραβίασης των κυρώσεων.»
Αυτό το πλοίο, με ένα άδικο ιστορικό, αποτελεί μέρος ενός ρωσο-ιρανικού άξονα αποφυγής κυρώσεων, ο οποίος τροφοδοτεί την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις και τη δυστυχία από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία.»
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εντείνει τη δράση του κατά της δραστηριότητας του σκιώδους στόλου για να προστατεύσει την εθνική μας ασφάλεια, την οικονομία μας και την παγκόσμια σταθερότητα – καθιστώντας τη Βρετανία ασφαλή στο εσωτερικό και ισχυρή στο εξωτερικό».
