Ρωσία: Έντονη αντίδραση για την κατάσχεση τάνκερ από τις ΗΠΑ - “Πειρατική ενέργεια”

Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας έχει προκαλέσει η κατάληψη τάνκερ υπό ρωσική σημαία από τις ΗΠΑ την Τετάρτη 7/1.

Ο ανώτερος Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας, που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία», δήλωσε ότι η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία δεξαμενοπλοίου ήταν μια ενέργεια εντελώς πειρατική, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχασε κάθε επαφή με το δεξαμενόπλοιο, Marinera, μόλις οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απαίτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν «ανθρώπινη και σωστή μεταχείριση των Ρώσων πολιτών που επιβαίνουν στο Marinera», ζητώντας να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους.

Προσθέτει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμποδίσουν την ταχύτερη επιστροφή τους στη Ρωσία.