Πάτρα: Κίνδυνος από την εγκαταλελειμμένη οικία στη οδό Βοτσάρη - ΦΩΤΟ

Δύο μήνες μετά την κατάρρευση οικίας, τα μπάζα παραμένουν στον δρόμο και ο φόβος για νέο ατύχημα μεγαλώνει - Τι αναφέρουν αναγνώστες στο thebest.gr
Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Βοτσάρη, όπου οικία που κατέρρευσε πριν από δύο μήνες παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση.
Σύμφωνα με αναφορά αναγνωστών στο thebest.gr τα μπάζα εξακολουθούν να βρίσκονται στον δρόμο, εμποδίζοντας τη διέλευση και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως υπάρχει φόβος να αποκολληθεί και άλλο τμήμα του κτιρίου, με τον κίνδυνο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα να είναι πλέον ορατός.
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση και ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών πριν να είναι πολύ αργά
