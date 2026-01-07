Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κίνδυνος από την εγκαταλελειμμένη οικία στη οδό Βοτσάρη - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Κίνδυνος από την εγκαταλελειμμένη...

Δύο μήνες μετά την κατάρρευση οικίας, τα μπάζα παραμένουν στον δρόμο και ο φόβος για νέο ατύχημα μεγαλώνει - Τι αναφέρουν αναγνώστες στο thebest.gr

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Βοτσάρη, όπου οικία που κατέρρευσε πριν από δύο μήνες παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Σύμφωνα με αναφορά αναγνωστών στο thebest.gr τα μπάζα εξακολουθούν να βρίσκονται στον δρόμο, εμποδίζοντας τη διέλευση και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως υπάρχει φόβος να αποκολληθεί και άλλο τμήμα του κτιρίου, με τον κίνδυνο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα να είναι πλέον ορατός.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση και ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών πριν να είναι πολύ αργά

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Αυτοί είναι οι δρόμοι όπου οδηγείτε με 50 χλμ και αυτοί όπου δεν υπερβαίνετε τα 30, με βάση το νέο ΚΟΚ

Μέτρα για αγρότες: Ηλεκτρικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά και app για επιστροφή ΕΦΚ

Έδωσαν… ρέστα οι πατρινοί «κύκνοι» στη… λίμνη του Αιγίου- Τι λένε στο thebest- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις