Η FIONA Λαμπρίδη/Wolfsohn live στο Λιθογραφείο

Η FIONA Λαμπρίδη/Wolfsohn επανέρχεται στις live εμφανίσεις μετά από απουσία πέντε ετών με μια συναυλία που τιτλοφορείται «RENAISSANCE» (Αναγέννηση) και γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό το νέο καλλιτεχνικό της ταξίδι, από την γενέτειρά της, την Πάτρα.

Πρόκειται για μια ακουστική εκδοχή των τραγουδιών της, αφιέρωμα σε όλη τη μέχρι τώρα δισκογραφία της αλλά και αγαπημένων της τραγουδιών από τη διεθνή μουσική σκηνή, αποδομημένα και ενορχηστρωμένα με άξονα την λατρεία της στο μινιμαλισμό και την αγάπη της για το ασπρόμαυρο.

Η FIONA είναι μια ερμηνεύτρια με σπουδές στο κλασσικό τραγούδι, 25ετή πορεία στις live εμφανίσεις και επιρροές από την μεγάλη της αγάπη για την blues-rock-soul διεθνή σκηνή. Έχει κυκλοφορήσει 8 άλμπουμ με το συγκρότημα ALTRIBE και ένα προσωπικό άλμπουμ σε παραγωγή και ενορχήστρωση του Νίκου Αντύπα. Είναι ψυχοθεραπεύτρια και ιδρύτρια του Κέντρου Ψυχοφωνητικής FINDMYVOICE. Έχει γράψει δύο βιβλία για την πρωτοποριακή προσέγγιση που έχει εμπνευστεί και εφαρμόζει με αφοσίωση ως Καθηγήτρια φωνητικής αλλά και ως Εκπαιδευόμενη Συστημική Θεραπεύτρια τα τελευταία 9 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Αυτή τη φορά, επενδύει στη «γύμνια», στην απλότητα και στην ατμόσφαιρα που μπορεί να δημιουργηθεί στο θέατρο Λιθογραφείο και με τις ερμηνείες της επιθυμεί να μας θυμίσει ότι «η μουσική γιατρεύει την ψυχή μας»! Μαζί της ο εξαιρετικός κιθαρίστας Βασίλης Τζιατζιάς την συνοδεύει στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στο Θέατρο Λιθογραφείον – Μαιζώνος 172Β Πάτρα | Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 328394

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Γενική Είσοδος: 10 ευρώ