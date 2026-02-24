Η FIONA Λαμπρίδη/Wolfsohn live στο Λιθογραφείο

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Η FIONA Λαμπρίδη/Wolfsohn επανέρχεται στις live εμφανίσεις μετά από απουσία πέντε ετών με μια συναυλία που τιτλοφορείται «RENAISSANCE» (Αναγέννηση) και γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό το νέο καλλιτεχνικό της ταξίδι, από την γενέτειρά της, την Πάτρα.
Πρόκειται για μια ακουστική εκδοχή των τραγουδιών της, αφιέρωμα σε όλη τη μέχρι τώρα δισκογραφία της αλλά και αγαπημένων της τραγουδιών από τη διεθνή μουσική σκηνή, αποδομημένα και ενορχηστρωμένα με άξονα την λατρεία της στο μινιμαλισμό και την αγάπη της για το ασπρόμαυρο.
Η FIONA είναι μια ερμηνεύτρια με σπουδές στο κλασσικό τραγούδι, 25ετή πορεία στις live εμφανίσεις και επιρροές από την μεγάλη της αγάπη για την blues-rock-soul διεθνή σκηνή. Έχει κυκλοφορήσει 8 άλμπουμ με το συγκρότημα ALTRIBE και ένα προσωπικό άλμπουμ σε παραγωγή και ενορχήστρωση του Νίκου Αντύπα. Είναι ψυχοθεραπεύτρια και ιδρύτρια του Κέντρου Ψυχοφωνητικής FINDMYVOICE. Έχει γράψει δύο βιβλία για την πρωτοποριακή προσέγγιση που έχει εμπνευστεί και εφαρμόζει με αφοσίωση ως Καθηγήτρια φωνητικής αλλά και ως Εκπαιδευόμενη Συστημική Θεραπεύτρια τα τελευταία 9 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Αυτή τη φορά, επενδύει στη «γύμνια», στην απλότητα και στην ατμόσφαιρα που μπορεί να δημιουργηθεί στο θέατρο Λιθογραφείο και με τις ερμηνείες της επιθυμεί να μας θυμίσει ότι «η μουσική γιατρεύει την ψυχή μας»! Μαζί της ο εξαιρετικός κιθαρίστας Βασίλης Τζιατζιάς την συνοδεύει στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στο Θέατρο Λιθογραφείον – Μαιζώνος 172Β Πάτρα | Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 328394
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00
Γενική Είσοδος: 10 ευρώ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
FIONA ΛΑΜΠΡΙΔΗ / WOLFSOHN
Ερμηνεύτρια / Συνθέτης / Ψυχοθεραπεύτρια / Καθηγήτρια Φωνητικής & Ψυχοφωνητικής
Η FIONA είναι ελληνο-γερμανικής καταγωγής γεννημένη στην Πάτρα.
Σπούδασε κλασικό τραγούδι κοντά σε εξαιρετικούς, διεθνούς φήμης τραγουδιστές-δασκάλους πήρε με Άριστα παμψηφεί το δίπλωμα κλασσικού τραγουδιού και Α΄ βραβείο.
Τραγούδησε επαγγελματικά και υπηρέτησε με αφοσίωση το λυρικό τραγούδι για αρκετά χρόνια, δίνοντας ατομικά ρεσιτάλ σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η κλασική παιδεία αποδείχθηκε ότι δεν την εμπόδισε να ακολουθήσει την αγάπη της για άλλα είδη μουσικής όπως blues, rock και soul. Ξεκίνησε να συνεργάζεται με blues rock σχήματα ως lead singer με εμφανίσεις σε clubs της Αθήνας, της περιφέρειας και στο εξωτερικό.
Συμμετείχε σε δύο World-Fusion δίσκους, "Visionary World" & "Hyperfly" του συνθέτη/ντράμερ Albert Παναγιωτόπουλου. Στη συνέχεια, ως lead singer των ALTRIBE και συν-δημιουργός πολλών τραγουδιών τους, κυκλοφόρησαν τρια single και έξι άλμπουμ.
2011-Single (ελληνικό στίχο) “Fevgo olo pio makria” Warner
2012-Album “Το θαύμα” (ελληνικό στίχο) FM Records
2014 – Album “Aphrodisiac” (αγγλικό στίχο)
2016 – Album “Spooky Train” (αγγλικό στίχο) EMSE/Politistiki Drasi.]
2017 – Single “To late to come back” (αγγλικό στίχο)
Από το καλοκαίρι του 2017 ξεκίνησε το προσωπικό της project FIONA, με pop-rock αγγλόφωνα original τραγούδια, σε συνθέσεις δικές της και του Albert Παναγιωτόπουλου.
To 2017 παρακολούθησε στο ΜΕΤ School του Λονδίνου κύκλο μαθημάτων με αντικείμενο το screen acting ενώ παράλληλα έκανε μαθήματα υποκριτικής και performing με τον βραβευμένο σουηδό σκηνοθέτη Jonas Grimas.
Τον Μάϊο του 2018 κυκλοφόρησε από την Cultural Action/ EMSE και διατίθεται σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης το πρώτο της solo digital single με τίτλο “FREE” και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους κυκλοφόρησε ολόκληρο το solo album με τίτλο “YOU HEAL MY HEART” σε παραγωγή και ενορχήστρωση του Νίκου Αντύπα, του γνωστού drummer των Socrates και συνθέτη/παραγωγό γνωστών καλλιτεχνών όπως Χάρις Αλεξίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Sting κ.α.
Τον Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρησε το καινούριο digital album με τους ALTRIBE με τίτλο “The Promised Land” και τον Ιούνιο του 2022 το “One of the Pathway”.
Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία:
παραδίδει μαθήματα και σεμινάρια φωνητικής σε Ωδεία, Μουσικές Σχολές και Θεατρικά Εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα
τo 2018 ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη το FINDMYVOICE workshop όπου πραγματοποιεί βιωματικά εργαστήρια φωνητικής & ψυχοφωνητικής.
Έχει ιδρύσει το πρώτο Κέντρο Ψυχοφωνητικής και εξασκεί την Συστημική Συμβουλευτική και Θεραπεία παράλληλα με την Ψυχοφωνητική.
Έχει γράψει δύο βιβλία για την πρωτοποριακή προσέγγιση της Ψυχοφωνητικής 1) «Μια Oλιστική Μέθοδος Φωνητικής» & 2) «Αποκωδικοποιώντας την Φωνή μου - FINDMYVOICE TEST»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr