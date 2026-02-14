Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΟΥΣΙΚΗ

/

Πάτρα: Αναβάλλεται συναυλία του Δημοτικού Ωδείου

Πάτρα: Αναβάλλεται συναυλία του Δημοτικού Ωδείου

Λόγω ασθένειας ενός εκ των συντελεστών της.

Από την αντιδημαρχία, Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου συναυλία της ενότητας ««Δευτέρες στο Ωδείο», με έργα Piazzola, Schnitke, Morricone αναβάλλεται, λόγω ασθένειας ενός εκ των συντελεστών της.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συναυλίας θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Culture
Μουσική
821115
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture