Πάτρα: Αναβάλλεται συναυλία του Δημοτικού Ωδείου

Λόγω ασθένειας ενός εκ των συντελεστών της.
Από την αντιδημαρχία, Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου συναυλία της ενότητας ««Δευτέρες στο Ωδείο», με έργα Piazzola, Schnitke, Morricone αναβάλλεται, λόγω ασθένειας ενός εκ των συντελεστών της.
Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συναυλίας θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
