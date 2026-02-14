Πάτρα: Αναβάλλεται συναυλία του Δημοτικού Ωδείου

Από την αντιδημαρχία, Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου συναυλία της ενότητας ««Δευτέρες στο Ωδείο», με έργα Piazzola, Schnitke, Morricone αναβάλλεται, λόγω ασθένειας ενός εκ των συντελεστών της.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συναυλίας θα ανακοινωθεί εγκαίρως.