Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 5 βραβεία

Με πολιτικά μηνύματα, πρωτιές – έκπληξη, χιούμορ και πολλή μουσική έγινε η 68η απονομή των Grammy 2026, το βράδυ της Κυριακής (01.02.2026), στο Λος Άντζελες.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς με 5 βραβεία ήταν ο Kendrick Lamar ενώ η Billie Eilish κέρδισε το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς. Η μεγάλη λίστα των νικητών περιείχε και τη Lady Gaga σε 2 κατηγορίες, ενώ ο Bad Bunny κέρδισε 3 βραβεία.

Η τελετή των Grammy έγινε στο Crypto.com Arena και αποδείχτηκε ιστορική για την hip-hop σκηνή μιας και ο Kendrick Lamar εξασφάλισε 5 βραβεία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή… Παρουσιαστής της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Trevor Noah. Ο γνωστός ηθοποιός, με το μοναδικό του χιούμορ βρέθηκε στην σκηνή για 6η και τελευταία φορά, και καθοδήγησε την τελετή με το μοναδικό του χιούμορ.

Το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του. Ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης βγήκε πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.