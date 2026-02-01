Πλήθος κόσμου στην 3η Καρναβαλούπολη και στην Έκθεση Μαριονέτας με τα παιδιά ενεργούς πρωταγωνιστές- ΦΩΤΟ

Παιδικές φωνές, γέλια και σκέρτσα πλημμύρισε το Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στον πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων το πρωί της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου όπου οι μικροί με τους συνοδούς τους προσήλθαν αθρόα για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην 3η Καρναβαλούπολη.

Το Καρναβάλι των Μικρών, το Καρναβάλι που τα ίδια τα παιδιά δημιουργούν και γίνονται πρωταγωνιστές, είχε τη τιμητική του και μετέδωσε σε όλο τον κόσμο ευφρόσυνα μηνύματα χαράς και ελπίδας αλλά και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και αγάπης για τη φύση και τον πλανήτη που ζούμε.

Οι ποικίλες δράσεις της 3ης Καρναβαλούπολης είχαν προσαρμοστεί στις αίθουσες του πολυχώρου με μέλημα και γνώμονα εκ μέρους της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας την ασφάλεια των παιδιών και την διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών πραγματοποίησής τους σε περίπτωση βροχής.

Κεντρική εκδήλωση της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» αποτέλεσαν τα εγκαίνια της Έκθεσης Μαριονέτας «Ήρωες της Φύσης σε δράση» που θα φιλοξενηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου στην αίθουσα εκθέσεων (Κ4) του πολυχώρου (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-14.00).

Μικροί και μεγάλοι περιηγήθηκαν σε μια ομολογουμένως εξαιρετική έκθεση με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα και εμπνευσμένες δημιουργίες των παιδιών, 28 έργα – γιγαντόκουκλες από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με τη συμμετοχή 55 εκπαιδευτικών και 600 περίπου παιδιών. Δημιουργίες που ενθουσίασαν τόσο επί μέρους όσο και ενταγμένες στο συνολικό σχεδιασμό και στήσιμο της έκθεσης.

Προλογίζοντας στα εγκαίνια το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Ελένη Αντωνακοπούλου είπε ότι η έκθεση είναι το αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποίησε η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με την αρμονική συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στο οποίο αρχικά οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια και στη συνέχεια με τους μαθητές τους δούλεψαν στις τάξεις τους πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα με εργαλείο και μέσο τη μαριονέτα. Αυτό που προέκυψε από το γεμάτο ενθουσιασμό έργο των μαθητών με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, είναι αυτό που βλέπουμε στην έκθεση. Στα εγκαίνια δόθηκαν αναμνηστικά συμμετοχής στα σχολεία που συμμετείχαν.

Στην έκθεση συμμετέχουν:

Νηπιαγωγεία: 3ο Πατρών, 16ο Πατρών, 22ο Πατρών, Αρδάκειο, Ναυτίλος, Σεραφίνο το Σκαντζοχοιράκι

Δημοτικά: 1ο Παραλίας, 6ο, 8ο, 15ο, 19ο, 32ο, 34ο, 43ο, 46ο, 55ο, 59ο Πατρών, Αγίου Νικολάου Σπάτων, Βασιλικού, Χαλανδρίτσας.

Παράλληλα στις αίθουσες των εργαστηρίων παρουσιάστηκαν οι δυο παραστάσεις μαριονέτας από θιάσους της Αθήνας και τα τρία διαδραστικά εκπαιδευτικά καρναβαλικά εργαστήρια.

-Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος» από την ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας».

Στο τέλος ζωντάνεψε ο δράκος Λεβάρ μέσα από τις ζωηρές εκδηλώσεις των μικρών που «ταξίδεψε» στον υπαίθριο χώρο του πολυχώρου..

-«Όλα συνδέονται ή Μόλυνση - Ξεμόλυνση» από «Θέατρο Χωρίς Αυλαία» του Δημήτρη Σιούντα.

Μια πολυτεχνική παράσταση που συνδύαζε κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες με έντονα μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και της φυτικής και ζωικής αλυσίδας, δοσμένα με παιδική αθωότητα και ευαισθησία.

-Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

Τα παιδιά υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας έμαθαν τα μυστικά κατασκευής και δημιούργησαν καρναβαλικές φιγούρες για το κουκλοθέατρο μέσα από μια κεφάτη, εκπαιδευτική διαδικασία.

-Στο εργαστήριο Θεατρικού Παιχνιδιού «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου» από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών «ΟροΠαίδιο» οι μικροί με την καθοδήγηση των εμψυχωτών-εκπαιδευτών έπαιξαν και με τη φαντασία τους, μεταμόρφωσαν ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά σε ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συνάντησε τη φροντίδα για το περιβάλλον.

-Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων

Σε ένα εκπαιδευτικό καρναβαλικό, διαδραστικό εργαστήριο εναρμονισμένο στη θεματική της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» οι μικροί δημιούργησαν τις δικές τους «φυσικές» κατασκευές (Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών», Λάβαρο «Καρναβαλάκι», Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο») με την καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτριών της Δομής.

Τον απαραίτητο αποκριάτικο τόνο έδινε η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ο ξυλοπόδαρος «Τζίτζικας» εμψυχωμένος από τη Μαρία Βάρσου των X-Saltibagos.

Οι μικροί συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δράσεις και απέδειξαν για μια ακόμη φορά τη δυναμική του Καρναβαλιού των Μικρών αφήνοντας τις καλύτερες υποσχέσεις για το μέλλον του Καρναβαλιού μας.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και τους εργαζόμενους για την επιτυχημένη διεξαγωγή της 3ης Καρναβαλούπολης.

Το ραντεβού ανανεώνεται την ερχόμενη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 10πμ στη Βίλα Κόλλα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι με την 4η Καρναβαλούπολη.