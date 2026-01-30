Πάτρα: Έκθεση ζωγραφικής με θέμα "Μασκαράδες, Μασκαρπόνε" από την Αναστασία Ντόντη

Η Πατρινή εικαστική δημιουργός και συγγραφέας Αναστασία Ντόντη παρουσιάζει αυτή την περίοδο κάποια έργα της, ζωγραφικής με θέμα "Μασκαράδες, Μασκαρπόνε" στο πατάρι του ζαχαροπλαστείου "Alyon" του pastry chef Ανδρέα Ανδρικάκου, στην οδό Πατρέων 90 στην Πάτρα. Η έκθεση των έργων της ξεκίνησε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και την Καθαρά Δευτέρα 23/2/2026.

Η έκθεση είναι θεματική και είναι μια εικαστική συμμετοχή μου στο Καρναβάλι της Πάτρας, αναφέρει η ίδια η κ. Ντόντη που είναι μία ταλαντούχα δημιουργός.

Να θυμίσουμε πως η Αναστασία Ντόντη είχε παρουσιάσει τον περασμένο Νοέμβριο την έκθεση ζωγραφικής με τίτλο "Σωματοπία" στο νεοκλασσικό κτίριο της οδού Τζούρτζ 2Α στην Πάτρα ενώ την Πέμπτη 29 Μαΐου 2025 είχαν γίνει τα εγκαίνια της παρουσίασης των έργων ζωγραφικής με τίτλο "Μαγεμένος κήπος" πάντα στον χώρο της κ. Ντόντη, στο υπέροχο νεοκλασσικό οίκημα της οδού Τζούρτζ 2 στο κέντρο της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για το φιλότεχνο κοινό.

Η Αναστασία Ντόντη που ζει στην Πάτρα και στην Κεφαλονιά, έχει γράψει & κυκλοφορήσει το παραμύθι για μικρούς και μεγάλους «Το μυστικό των αστεριών» το 2022 από τις εκδόσεις Το Δόντι.