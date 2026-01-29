Το πολυβραβευμένο Γερμανικό φιλμ "Ο Ήχος Της Πτώσης" από 5/2 στις Ελληνικές αίθουσες

Η πολυβραβευμένη ταινία "Ο Ήχος Της Πτώσης-Sound Of Falling" θα βγει την Πέμπτη 5/2 στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες και σύντομα στο cinobo.com.

Το συγκεκριμένο φιλμ έλαβε το Βραβείο της Επιτροπής, Φεστιβάλ Καννών 2025

Επίσης τιμήθηκε με την Χρυσή Αθηνά στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025 και ήταν η Επίσημη Πρόταση της Γερμανία ηια Καλύτερη Διεθνής Ταινία στα 98α Βραβεία Όσκαρ 2026.

Ο κινηματογράφος δεν αρκεί να περιγράψει την απίστευτη λάμψη αυτού του έπους. -Deadline Hollywood Daily

Μια ταινία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.- The Hollywood Reporter

Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 2025 και επίσημη πρόταση της Γερμανίας για το Διεθνές Όσκαρ για ένα αλησμόνητο σκηνοθετικό έργο που, με ποιητική ατμόσφαιρα και εικόνες μοναδικής ομορφιάς, εξερευνά τη διαγενεακή κληρονομιά του πόνου και της μνήμης.

Σύνοψη

Τέσσερα νεαρά κορίτσια μεγαλώνουν σε μια απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία. Τα χωρίζουν δεκαετίες, αλλά καθώς οι ιστορίες τους ξεδιπλώνονται, αναδύονται όλα όσα τα ενώνουν, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν.

Η σκηνοθέτις της ταινίας Μάσα Σιλίνσκι (Mascha Schilinski) είναι σύγχρονη Γερμανίδα σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος κινηματογράφου, γεννημένη στο Βερολίνο, όπου ανέπτυξε από νωρίς το πάθος της για τη δημιουργία ταινιών, επηρεασμένη από τη μητέρα της που επίσης εργαζόταν στον κινηματογραφικό χώρο. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία δουλεύοντας ως casting director, προτού στραφεί στη σκηνοθεσία και το σενάριο, με συνεργασίες σε μικρού μήκους και τηλεοπτικά έργα (όπως η σειρά Cologne P.D.) και στη συνέχεια με την ανάπτυξη μεγαλύτερων projects.

Η διεθνής αναγνώρισή της ήρθε με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της "Sound of Falling" (In die Sonne schauen), η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2025 και απέσπασε σημαντικά βραβεία, ενώ έχει επίσης λάβει υποψηφιότητες για Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου για σκηνοθεσία και σενάριο. Το έργο της ξεχωρίζει για τη διεισδυτική αφήγηση, την εξερεύνηση της μνήμης και της ταυτότητας μέσα από πολυγενεακές ιστορίες και την ευρηματική κινηματογραφική γλώσσα που χρησιμοποιεί.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μάσα Σιλίνσκι

Με τους: Χάνα Χεκτ, Λένα Ουρζεντόφσκι, Σούζαν Γουέστ, Λουίζε Χάιερ, Λαένι Γκάιζελερ.

Χώρα: Γερμανία

Γλώσσα: Γερμανικά

Είδος: Δράμα, Πολεμικό

Έτος: 2025

Διάρκεια: 149 λεπτά.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ