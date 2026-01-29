«Αποσφραγίζοντας Μνήμες»: Μια συγκλονιστική διαδρομή από την Κάβα του Τατοΐου στα κελάρια της Achaia Clauss

Σε μια εκδήλωση γεμάτη ιστορική μνήμη και υψηλούς συμβολισμούς, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και η Achaia Clauss παρουσίασαν την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss, το μνημειώδες έργο της αποκατάστασης της Βασιλικής Κάβας Τατοΐου.

Στην εκδήλωση,όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Achaia Clauss, μεταξύ των άλλων, παρευρέθηκαν και 100 περίπου στελέχη και εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι αποτέλεσαν την «καρδιά» των εργασιών της διάσωσης και αποκατάστασης δεκάδων χιλιάδων αντικειμένων, τα οποία συνιστούν πολύτιμα τεκμήρια της νεότερης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, τιμώντας με την παρουσία τους την ολοκλήρωση αυτής της πρότυπης συνεργασίας που ξεκίνησε το 2021.

Θεσμική θωράκιση και όραμα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Achaia Clauss, κ. Νίκος Καραπάνος, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στα ιστορικά κελλάρια της οινοποιίας, τονίζοντας πως η μνήμη χρειάζεται τους κατάλληλους ανθρώπους για να παραμείνει ζωντανή. Χαρακτήρισε το Υπουργείο Πολιτισμού ως ένα «Πολυ-Υπουργείο»: Άμυνας απέναντι στη λήθη, Ανάπτυξης για την ανάδειξη της ιστορίας και Ευθύνης για την προσφορά των ανθρώπων του. Εξήρε το όραμα της Υπουργού κ. Λίνας Μενδώνη, η οποία έθεσε τις βάσεις για να υλοποιηθεί αυτό το σπουδαίο έργο.

Η επιστημονική προσέγγιση: «Λύνοντας τους γρίφους της ιστορίας»

Κεντρικό πρόσωπο της παρουσίασης ήταν η Διευθύντρια Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, κ. Μαρία Μερτζάνη, η οποία με μια εμπεριστατωμένη εισήγηση ανέλυσε το τιτάνιο έργο της Διεύθυνσης και την επιστημονική πρόκληση της διαχείρισης και συντήρησης περισσότερων από 100.000 αντικειμένων, από έργα τέχνης και έγγραφα μέχρι άμαξες και αυτοκίνητα: δεν είναι απλώς τεχνική εργασία, αλλά μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορική μνήμη.

Η κ. Μερτζάνη εξήγησε πώς η ομάδα της κλήθηκε να «λύσει τους γρίφους» μιας παραμελημένης επί δεκαετίες συλλογής, μετατρέποντας τις περίπου 4.400 φιάλες από απλά αντικείμενα σε πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια. Με επιστημονική αρτιότητα περιέγραψε τις εξειδικευμένες μεθόδους καθαρισμού, στερέωσης των ευαίσθητων ετικετών και σφράγισης των φιαλών, προκειμένου να διασφαλιστεί το περιεχόμενό τους. Η προσέγγιση της κ. Μερτζάνη δεν περιορίστηκε μόνο στην τεχνική συντήρηση, αλλά επεκτάθηκε στην τεκμηρίωση και την ιστορική ταυτοποίηση, αναδεικνύοντας τη συλλογή ως έναν υλικό φορέα της νεότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Κάθε φιάλη ήταν ένας γρίφος που έπρεπε να διαβαστεί με σεβασμό», τόνισε, υπογραμμίζοντας την υψηλή τεχνογνωσία και την αφοσίωση των στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού που εργάστηκαν κάτω από την καθοδήγησή της.

Η συγκλονιστική ομιλία του Περικλή Μπαλτά

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ομιλία του κ. Περικλή Μπαλτά, μέλους του Δ.Σ. της Achaia Clauss και υπευθύνου του Ιστορικού Αρχείου του οινοποιείου, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της Κάβας.

Ο κ. Μπαλτάς, μεταφέροντας το κλίμα της «αποκάλυψης» του θησαυρού, καθήλωσε το κοινό περιγράφοντας τη στιγμή που, μετά από 40 χρόνια πορείας στον χώρο του οίνου, ανοίγοντας τα κιβώτια της Κάβας Τατοΐου κράτησε στα χέρια του τις Μαυροδάφνες Achaia Clauss εσοδείας 1883. «Οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτό το κρασί δεν υπάρχουν πια, ούτε εκείνοι που το προσέφεραν. Βρέθηκα εγώ να κρατώ στα χέρια μου την ιστορική διαδρομή αυτού του κτήματος», ανέφερε με συγκίνηση. Αποκάλυψε μάλιστα πως στο Αυτοκρατορικό Κελλάρι της Achaia Clauss φυλάσσεται ακόμη το βαρέλι από το οποίο προήλθαν οι συγκεκριμένες φιάλες, οι οποίες φέρουν χειρόγραφες ετικέτες με τα ονόματα των Βασιλέων Γεωργίου Α’ και Παύλου. Για τον κ. Μπαλτά, η Κάβα Τατοΐου δεν είναι απλώς ένα οινοφυλάκιο . Αποτελεί ένα σύνθετο πολιτιστικό τεκμήριο, έναν υλικό φορέα μνήμης, τρόπου ζωής και κοινωνικών πρακτικών μιας ολόκληρης εποχής. Μέσα από τις φιάλες της δεν αναδύονται μόνο κρασιά, αποστάγματα και ποτά. Αναδύεται ένας ολόκληρος κόσμος: ο κόσμος της βασιλικής φιλοξενίας, της επίσημης εθιμοτυπίας, της διπλωματίας, των κοινωνικών δεξιώσεων, αλλά και της καθημερινότητας ενός κτήματος που λειτουργούσε ως ζωντανός οργανισμός, ένα «μνημείο τρόπου ζωής» και διεθνών κοινωνικών διασυνδέσεων που βγήκε ξανά στο φως.

Η εκδήλωση έκλεισε με τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης και ξενάγηση στο οινοποιείο, επισφραγίζοντας μια μέρα όπου η ιστορία της Ελλάδας και η παράδοση της Achaia Clauss έγιναν ένα.