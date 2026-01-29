Κακοκαιρία: "Άνοιξαν" οι ουρανοί στην Πάτρα- Δυνατή βροχή και υδροστρόβιλο έφερε η «Kristin»

Την Πάτρα "χτυπά" η κακοκαιρία Kristin και στην πόλη εκδηλώνονται δυνατή βροχή και αέρας. Στο μώλο της Πάτρας μάλιστα εκδηλώθηκε υδροστρόβιλος., ενώ για πτώσεις δέντρων έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική στη ΒΙΠΕ Πάτρας και στο Διάσελο Αχαΐας.

Νωρίτερα επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.