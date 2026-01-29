Back to Top
Πάτρα: Μπλακ άουτ στη ΒΙΠΕ λόγω κακοκαιρίας

Το μπλακ άουτ επηρέασε σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων

Εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Το μπλακ άουτ επηρέασε σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή παραγωγικών δραστηριοτήτων και δυσλειτουργίες σε μηχανήματα καθώς και σε συστήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν μεταβεί στο σημείο και καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά εγκλωβισμού σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους.

