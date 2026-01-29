Back to Top
Πάτρα: Προετοιμασία για την άσκηση ετοιμότητας στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα

Το σενάριο προβλέπει την εκδήλωση σεισμού και φωτιάς

Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιείται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας.

Η άσκηση προβλέπει την εκκένωση του νοσηλευτικού ιδρύματος μετά την εκδήλωση σεισμού και φωτιάς.

Συμμετέχουν φορείς Υγείας, Σώματα ασφαλείας και Πολιτική Προστασία.

Aπό σήμερα έχουν στηθεί σκηνές στον προαύλιο χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

