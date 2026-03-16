Open Day στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών - Μια ξεχωριστή εμπειρία ενημέρωσης και γνωριμίας για γονείς και παιδιά

Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών ( https://www.arsakeio.gr/arsakeio-patras/) άνοιξαν τις πόρτες τους και υποδέχθηκαν γονείς και παιδιά, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και να περιηγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του σχολείου.

Η ενημερωτική εκδήλωση ξεκίνησε στο αμφιθέατρο της Εστίας Επιστημών. Εκεί οι Διευθυντές των Σχολείων, Ηλ. Γιαννούλη (Διευθύντρια Δημοτικού), Ν. Γιαννακόπουλος (Διευθυντής Γυμνασίου), Μ. Πετράκης (Διευθυντής Λυκείου) και η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Ν. Δ. Παππά, παρουσίασαν τη φιλοσοφία και τη φυσιογνωμία των Αρσακείων Σχολείων, καθώς και τα προγράμματα σπουδών και χαρακτηριστικές εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα, η ψυχολόγος Ν. Ροζή ανέπτυξε τον ρόλο της Ψυχολογικής Υπηρεσίας στα Αρσάκεια Σχολεία και παρουσίασε ενδεικτικά προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, γονείς και μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην Εστία Επιστημών, στα σύγχρονα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, στο θεματικό πάρκο και στο Lu Playground. Επισκέφθηκαν επίσης τις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια Πληροφορικής. Παράλληλα, περιηγήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα αφιερωμένα στα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, τις Ξένες Γλώσσες, την Πληροφορική, τις Φυσικές Επιστήμες και τις δραστηριότητες STEAM, όπου οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων παρείχαν αναλυτική ενημέρωση στους γονείς. Επιπλέον, σε ξεχωριστά περίπτερα οι επισκέπτες μπορούσαν να ενημερωθούν από τις συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες των Σχολείων.

Οι επισκέπτες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους τόσο για την άρτια οργάνωση της ημέρας όσο και για την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία, τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εγκαταστάσεις ενός ιστορικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στα ενημερωτικά περίπτερα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Ρ. Δημητροπούλου, Σ. Ανδρωνά, Σ. Ρηγοπούλου (Φιλόλογοι), Γ. Θεοδωρόπουλος, Αθ. Μητρούλιας (Μαθηματικοί), Ν. Ηλιοπούλου (Βιολόγος), Αν. Ψήνας (Φυσικός), Π. Καφούσια, Ελ. Τερζή και Ι. Πετούση (Καθηγήτριες Ξένων Γλωσσών), Χ. Ζώτος (Καθηγητής Πληροφορικής), Ρ. Μαυρόγιαννη (Υποδιευθύντρια Δημοτικού), Αθ. Λάμπρου και Ν. Αναστασίου (Δασκάλες), καθώς και οι Νηπιαγωγοί Ν. Δ. Παππά και Γ. Κωνσταντινοπούλου. Οι Διοικητικές – Οικονομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας εκπροσωπήθηκαν από τον Γ. Πατρινό (Λογιστής, υπεύθυνος Γραφείου κίνησης) και την Ν. Ροζή (Ψυχολόγος). Προσομοίωση των ρητορικών αγώνων πραγματοποίησαν οι μαθήτριες του Γυμνασίου Χ. Παπαχρήστου (Γ' τάξη) και Αν. Βαγενά (Α' τάξη).