Ντουμπάι: Ακυρώνεται η πτήση για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων με τα κατοικίδια

Προσωρινή αναστολή πτήσεων
Ακυρώνεται η πτήση που είχε προγραμματιστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα (16/3) το απόγευμα με σκοπό τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι μαζί με τα περίπου 45 κατοικίδιά τους. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».
«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.
