ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα στην πλατεία Γεωργίου Α'

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, 11 πμ - 2 μμ
31 Γενάρη, Σάββατο πρωί σερπαντίνα, κομφετί, σάτιρα και μουσική ανεβαίνουν στη σκηνή.
Ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές Ερασιτεχνικές Ομάδες θα παρουσιαστούν στην πλατεία Γεωργίου Α' στην Πάτρα.
Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:
«Χάσαμε το σήμα»
«Καρναβαλικό Αλαλούμ.»
«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»
«Το προξενιό»
«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»
«Οι αναποφάσιστοι»
«...ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»
«Στέφεται...... Ποιος Στέφεται;»
«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»
το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Και ενδιάμεσα η μουσική
με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική
να απογειώνουν τον ρυθμό
να μην φοβούνται τον καιρό.
Συντονισμός Δράσης: Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου,
Πέρσα Βασιλικοπούλου.
(Οργάνωση: ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας 2026).
Συντετριμμένοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με την τραγωδία στη Ρουμανία - Πούλμαν με φίλους του Δικεφάλου επιστρέφουν στην Ελλάδα
Δυστύχημα στη Ρουμανία: «Περίμεναν πώς και πώς να πάνε να δουν τον ΠΑΟΚ» - «Όλοι είναι κάτω από 30 ετών» λέει φίλος των θυμάτων
Συγκίνηση στο Σάντανς γκαλά για τον Ρέντφορντ: Ένας σπουδαίος άνθρωπος που μας ένωνε όλους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr