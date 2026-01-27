ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα στην πλατεία Γεωργίου Α'

31 Γενάρη, Σάββατο πρωί σερπαντίνα, κομφετί, σάτιρα και μουσική ανεβαίνουν στη σκηνή.

Ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές Ερασιτεχνικές Ομάδες θα παρουσιαστούν στην πλατεία Γεωργίου Α' στην Πάτρα.

Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:

«Χάσαμε το σήμα»

«Καρναβαλικό Αλαλούμ.»

«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»

«Το προξενιό»

«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»

«Οι αναποφάσιστοι»

«...ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»

«Στέφεται...... Ποιος Στέφεται;»

«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»

το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Και ενδιάμεσα η μουσική

με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική

να απογειώνουν τον ρυθμό

να μην φοβούνται τον καιρό.

Συντονισμός Δράσης: Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου,

Πέρσα Βασιλικοπούλου.

(Οργάνωση: ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας 2026).