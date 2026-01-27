Συντετριμμένοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με την τραγωδία στη Ρουμανία - Πούλμαν με φίλους του Δικεφάλου επιστρέφουν στην Ελλάδα

Βαρύ είναι το πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί της ομάδας είναι συντετριμμένοι καθώς τα αδέρφια τους στην εξέδρα έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το παιχνίδι με τη Λυόν στη Γαλλία θα ήταν μια μεγάλη γιορτή για τους φίλους του Δικεφάλου, που έκαναν sold out και θα έδιναν δυναμικό παρών στις εξέδρες καθώς περισσότερα από 3.000 άτομα θα παρακολουθούσαν από κοντά το ματς για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Δυστυχώς όμως η γιορτή εξελίχθηκε σε μια ανείπωτη τραγωδία. Μάλιστα, αρκετά πούλμαν που είχαν ξεκινήσει με προορισμό τη γαλλική πόλη και βρίσκονταν τόσο στη Ρουμανία και την Ουγγαρία ή και σε άλλα μέρη, επιστρέφουν στην Ελλάδα καθώς οι φίλοι του Δικεφάλου δεν είχαν δύναμη και κουράγιο στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι το τελευταίο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή.