Γαύδος: Χωρίς τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης το νησί - «Το τελευταίο πλοίο έφτασε πριν 13 ημέρες», λέει η δήμαρχος

Η Γαύδος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας, ιδανικός προορισμός για εναλλακτικές διακοπές, κοντά στη φύση και την ηρεμία.

Η εικόνα το καλοκαίρι όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτήν το χειμώνα, που το νησάκι πρακτικά είναι αποκομμένο από την Κρήτη, λόγω των καιρικών συνθηκών πολλές φορές.

Οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες του νησιού, βρίσκονται σε απόγνωση καθώς έχουν ξεμείνει από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, αποτέλεσμα της περικοπής των δρομολογίων του πλοίου που συνδέει τη Γαύδο με την Κρήτη, με τους θυελλώδεις ανέμους να φέρνουν ακόμη ένα πρόβλημα στη συγκοινωνία.

Τελευταίο δρομολόγιο έγινε στις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη και από τότε, πλοίο δεν έχει ξαναφτάσει στη Γαύδο, με την απομόνωση του ακριτικού νησιού, να γίνεται φέτος περισσότερο ορατή από ποτέ.

Μόνο ένα μικρό φουσκωτό κατάφερε τις προηγούμενες ώρες να προσεγγίσει τη Γαύδο, όμως τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που μετέφερε δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κατοίκων.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι και επιχειρηματίες του ακριτικού νησιού, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Τα μειωμένα δρομολόγια και η δραματική έκκληση

Τον Ιανουάριο έγιναν μόλις δύο δρομολόγια του πλοίου και με βάση τον προγραμματισμό και αν φυσικά το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το επόμενο δρομολόγιο θα γίνει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, απηύθυνε δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση, να υπάρξει μέριμνα, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του νησιού, μόλις κοπάσουν οι άνεμοι.

«Ζητάμε να υπάρξει μια μόνιμη και σταθερή σύνδεση της Γαύδου με την Κρήτη. Κατανοούμε ότι η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες είναι ένα θέμα, παρόλα αυτά τα μεγάλα διαστήματα αποκλεισμού προκαλούν ζήτημα στη βιωσιμότητα του νησιού. Είναι ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να λύσουμε από μόνοι μας».

«Η απομόνωση του νησιού φέτος μας “χτυπάει” πολύ έντονα την πόρτα»

«Κραυγή» αγωνίας από κατοίκους και επαγγελματίες της Γαύδου. Ο Λυκούργος Παπαδάκης, ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης που λειτουργεί όλο τον χρόνο στο νησί δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα από τροφοδοσίες, πελάτες και δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Έχουμε ξεμείνει από τα πάντα. Από ψωμί, νερό, από τα πάντα. Μας έχουν ξεχάσει τελείως».

Η Στέλλα Στεφανάκη, ιδιοκτήτρια φούρνου στη Γαύδο, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προμήθεια πρώτων υλών. Μάλιστα κρίθηκε αναγκαίο να φύγει από το ακριτικό νησί για λόγους υγείας και πλέον δεν μπορεί να επιστρέψει.

«Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα φάρμακα και τις προμήθειες. Τα δρομολόγια είναι λίγα και ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου φέτος. Όλοι που μένουμε στη Γαύδο ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν καλό προγραμματισμό, όμως φέτος μας έχει ξεπεράσει, είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις ελλείψεις, σε τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ. Η απομόνωση του νησιού φέτος μας “χτυπάει” πολύ έντονα την πόρτα».