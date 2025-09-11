Γαύδος: Με μία μόνο μαθήτρια χτύπησε το κουδούνι στο Δημοτικό σχολείο

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και στο δημοτικό σχολείο της Γαύδου την Πέμπτη (11.09.2025), με μία μόνο εκπαιδευτικό και μία μαθήτρια της Γ’ τάξης να βρίσκονται στις τάξεις.

Αυτή είναι η πραγματικότητα φέτος στο μικρό σχολείο του νησιού, ενώ δεν θα λειτουργήσει καθόλου γυμνασιακή τάξη, καθώς το περσινό μοντέλο — με λειτουργία ως παράρτημα του Γυμνασίου Σφακίων — δεν θα εφαρμοστεί αυτή τη σχολική χρονιά.

Η δήμαρχος Γαύδου, κ. Λίλιαν Στεφανάκη, αναφέρει στο Cretalive πως τα παιδιά που πέρσι είχαν παρακολουθήσει την τάξη του Γυμνασίου αποφοίτησαν και δεν υπήρξε κάποια ανάγκη για να λειτουργήσει αντίστοιχα τάξη Λυκείου.