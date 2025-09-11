Γαύδος: Με μία μόνο μαθήτρια χτύπησε το κουδούνι στο Δημοτικό σχολείο

Δεν θα λειτουργήσει το Γυμνάσιο
Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και στο δημοτικό σχολείο της Γαύδου την Πέμπτη (11.09.2025), με μία μόνο εκπαιδευτικό και μία μαθήτρια της Γ’ τάξης να βρίσκονται στις τάξεις.
Αυτή είναι η πραγματικότητα φέτος στο μικρό σχολείο του νησιού, ενώ δεν θα λειτουργήσει καθόλου γυμνασιακή τάξη, καθώς το περσινό μοντέλο — με λειτουργία ως παράρτημα του Γυμνασίου Σφακίων — δεν θα εφαρμοστεί αυτή τη σχολική χρονιά.
Η δήμαρχος Γαύδου, κ. Λίλιαν Στεφανάκη, αναφέρει στο Cretalive πως τα παιδιά που πέρσι είχαν παρακολουθήσει την τάξη του Γυμνασίου αποφοίτησαν και δεν υπήρξε κάποια ανάγκη για να λειτουργήσει αντίστοιχα τάξη Λυκείου.
Όπως λέει, η κ. Στεφανάκη, η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη, ωστόσο εδώ και μισό αιώνα η Γαύδος αντιμετωπίζει ακριβώς την ίδια εικόνα. Το Δημοτικό έχει έναν, δύο ή και κανέναν μαθητή! «Παρόλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν το νησί ζωντανό», τονίζει και αναφέρει πως πρέπει η Πολιτεία να δώσει μεγαλύτερη σημασία στο νησί.
Στο κάλεσμα για τον αγιασμό, ο Δήμος Γαύδου τόνισε: «Κάθε σχολική χρονιά που ξεκινά στο ακριτικό μας νησί είναι μια νίκη της γνώσης και της ελπίδας. Τα μικρά σχολεία στις άκρες της Ελλάδας μένουν ανοιχτά για να κρατούν ζωντανή τη φλόγα και περιμένουν πάντα νέες παιδικές φωνές».
