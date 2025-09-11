Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,5% ανεβαίνει η ΝΔ, προβάδισμα 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα 12,2 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του Action24, το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα δείχνει ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άφησαν θετικό αποτύπωμα στην κοινή γνώμη.

Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,7%

Ελληνική Λύση: 8,5%

ΚΚΕ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,1%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Νίκη: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Το ποσοστό των αναποφάσιστων φτάνει το 16,7%, ενώ η πρόθεση αποχής αγγίζει το 5,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%, την Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, την Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ 7,4%, η Φωνή Λογικής 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜΕΡΑ25 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.

Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 53% των πολιτών δηλώνει από λίγο ως πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 πολίτες θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα:

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6 λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

-Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο),

-Το 65,1% σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9% αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο),

-Το 66,4% σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8 αρκετά και 24% λίγο),

-Το 69,5% σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

-Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

Η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα

Η ακρίβεια εξακολουθεί να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%. Ακολουθεί η οικονομία/ανάπτυξη με 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου με 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 11,6%, η διαφθορά με 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων με 9,5%, τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά με 9,3%, το δημογραφικό με 8,8%, η κατάσταση στην Παιδεία με 8,3%, η στεγαστική κρίση με 7,5%, το Μεταναστευτικό με 7,3%, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 6,9% και η ανεργία με 6,6%.

Μετά τον «Κανέναν» (31,8%), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από τους πολίτες ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σε ποσοστό 27,9%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%. Κανέναν, απαντά το 31,8%.

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου.