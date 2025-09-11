Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»

Κατηγορηματικός ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση του αμφιλεγόμενου εποικιστικού σχεδίου στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφορικά με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε με σαφήνεια την Πέμπτη (11.09.2025) πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», τη στιγμή που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εντείνονται στη Λωρίδα της Γάζας και ενισχύεται παράλληλα η εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες, έγινε τρομοκρατική επίθεση σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Οι δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης εξουδετερώθηκαν, ενώ υπήρξαν νεκροί και τραυματίες.