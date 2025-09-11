Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Χαραγμένα συνθήματα υπέρ τρανς δικαιωμάτων στις σφαίρες του δράστη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, που σημειώθηκε σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα και έχει προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, με το FBI και τις πολιτειακές αστυνομικές δυνάμεις να συνεργάζονται στενά στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, εκπρόσωποι του FBI έδωσαν νέες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών. Όπως ανέφεραν, οι αρχές διαθέτουν πλέον καθαρά βίντεο και φωτογραφίες του φερόμενου δράστη, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρώ τον Κερκ μπροστά σε πλήθος φοιτητών.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν την έναρξη πολιτικού ντιμπέιτ, στο οποίο ο Κερκ επρόκειτο να συμμετάσχει ως ομιλητής.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των ομοσπονδιακών αρχών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το τυφέκιο του δράστη σε μια δασώδη περιοχή, μέσα από την οποία διέφυγε αφού πυροβόλησε τον Κερκ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Wall Street Journal, επικαλούμενο πληροφορίες από πηγές που έχουν γνώση των ερευνών, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία είναι ένα κυνηγετικό τυφέκιο, το οποίο ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην θαλάμη βρισκόταν ένα άδειο φυσίγγιο, ενώ ο γεμιστήρας είχε επίσης τρία άδεια φυσίγγια. Τόσο το τυφέκιο όσο και τα πυρομαχικά έχουν σταλεί σε ειδικά εργαστήρια του FBI για περαιτέρω ανάλυση.

Αυτό όμως που τράβηξε το ενδιαφέρον των αρχών είναι το γεγονός ότι όλα τα πυρομαχικά που εντόπισαν οι αρχές, ήταν χαραγμένα με αντιφασιστικά συνθήματα και με μηνύματα υπέρ των τρανς ατόμων.

Οι πράκτορες του FBI αποκάλυψαν επίσης βρέθηκαν αποτυπώματα από παλάμη και πήχη πάνω στο τυφέκιο και πως έχουν βίντεο από τον δράστη και σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να τον ταυτοποιήσουν τότε τα πλάνα αυτά θα δημοσιευτούν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media σε περίπτωση που τον αναγνωρίσει ο κόσμος.