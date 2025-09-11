Ανησυχία για επικίνδυνο μύκητα στα ελληνικά νοσοκομεία - Η Ελλάδα στις πρώτες χώρες της ΕΕ

Τον κώδωνα του κινδύνου χτυπά σε όλη την Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου & Προλήψεως Ασθενειών (ECDC), λόγω του επικίνδυνου μύκητα Candidozyma auris (σ.σ. η σύγχρονη ονομασία του μύκητα Candida auris) που εξαπλώνεται ραγδαία στα νοσοκομεία, βάζοντας σε μεγάλο κίνδυνο τους ασθενείς.

Ανάμεσα στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την εξάπλωση του μύκητα στα νοσοκομεία είναι και η Ελλάδα: κατέχει μία από τις πέντε θέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες που παρουσιάζουν τα περισσότερα κρούσματα, τα τελευταία 10 χρόνια.

Σε νέα έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, το ECDC αναφέρει ότι ο μύκητας προκαλεί ολοένα περισσότερα κρούσματα. Προκαλεί επίσης ολοένα πιο εκτεταμένες επιδημίες, ενώ σε αρκετές χώρες αναφέρεται συνεχιζόμενη τοπική διασπορά.

Δυστυχώς, ο μύκητας C. auris δεν είναι εύκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Έχει την ικανότητα να επιμένει σε διάφορες επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό. Μπορεί επίσης να μεταδίδεται από ασθενή σε ασθενή, καθιστώντας δύσκολο τον περιορισμό του.

Συνήθως ανευρίσκεται στις υγειονομικές μονάδες, επειδή προσβάλλει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Συχνά, δε, είναι ανθεκτικός στα αντιμυκητιασικά φάρμακα. Επιπλέον, προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις στους βαριά ασθενείς που μολύνει.Μεταξύ 2013 και 2023, αναφέρθηκαν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) 4.012 κρούσματα λοίμωξης από τον μύκητα αυτό. Οι πέντε χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων ήταν:

Ισπανία (συνολικώς 1.807 κρούσματα)

Ελλάδα (852 κρούσματα)

Ιταλία (712 κρούσματα)

Ρουμανία (404 κρούσματα)

Γερμανία (120 κρούσματα)

451 κρούσματα το 2023 στην Ελλάδα

Ο αριθμός των αναφερομένων κρουσμάτων αυξήθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην ΕΕ/ΕΟΧ από το 2013 έως το 2023. Έτσι, ενώ μέχρι το 2017 ο μύκητας είχε προκαλέσει 436 κρούσματα, από το 2020 και μετά άρχισε ραγδαία αύξηση. Το αποκορύφωμα ήταν το 2023 όταν εντοπίστηκε σε 1.346 Ευρωπαίους ασθενείς. Οι 451 από αυτούς ήταν στην Ελλάδα!.

Ο μύκητας C. auris είναι ένα σχετικά «νέο» παθογόνο. Πρωτοεμφανίστηκε το 2009 σε έναν ασθενή από την Ιαπωνία και συσχετίσθηκε με διηθητικές λοιμώξεις και συρροές σε υγειονομικές μονάδες σε όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα τα πρώτα κρούσματα τα προκάλεσε μόλις το 2019. Στη διάρκεια της πανδημίας όμως άρχισε να γιγαντώνεται και πλέον διαγιγνώσκονται εκατοντάδες κρούσματα κάθε χρόνο.

Η εξέλιξη των περιστατικών είναι πολύ χαρακτηριστική, αφού ανά έτος έχουν αναφερθεί:

2019 – 3 κρούσματα

2020 – 20 κρούσματα

2021 – 58 κρούσματα

2022 – 327 κρούσματα

2023 – 451 κρούσματα

Έγινε ενδημικός σε μόλις 5 χρόνια

Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χώρες της ΕΕ που ανέφεραν ότι δεν είναι πλέον εφικτό να ξεχωρίσουν τις διάφορες εξάρσεις, επειδή ο μύκητας είναι πια ενδημικός. Οι άλλες τρεις χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα είναι η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία.

Το ECDC τονίζει ότι το χρονικό διάστημα των μόλις 5 έως 7 ετών που χρειάσθηκε ο μύκητας για να γίνει ενδημικός σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, υποδηλώνει πόσο γρήγορα εξαπλώνεται στις υγειονομικές μονάδες.

Πληροφορίες από iatropedia.gr