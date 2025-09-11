Πάτρα: Στο νοσοκομείο του Ρίου παιδί ενός έτους- Συνελήφθη η μητέρα του

Χειροπέδες πέρασε χθες βράδυ η αστυνομία σε μια γυναίκα για έκθεση ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

"Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι άφησε αβοήθητο το τέκνο της ηλικίας ενός έτους, με αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες (εκχυμώσεις στο βλέφαρο και αιμάτωμα στους οφθαλμούς). Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενο.