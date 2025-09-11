Back to Top
Κηφισός: 22χρονος επιτέθηκε σε ιερέα που πήγαινε σε σχολείο για τον αγιασμό

Κηφισός: 22χρονος επιτέθηκε σε ιερέα που...

Επεισόδιο μεταξύ οδηγών

Επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 11/9 στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Εκκλησία ONLINE, ένας ιερέας, 73 ετών, έκανε μία λάθος μανούβρα και «έκλεισε» με το αυτοκίνητό του έναν 22χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να βγει εκτός εαυτού.

Αρχικά, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, του επιτέθηκε λεκτικά, ενώ στη συνέχεια άρχισε να χτυπάει το παράθυρο του κληρικού, με κάποια χτυπήματα να τον βρίσκουν στο κεφάλι. Οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τον ιερέα, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ο κληρικός μετέβαινε σε δημοτικό σχολείο για την τέλεση του Αγιασμού.

