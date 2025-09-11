Ιπποκράτειο: Την Παρασκευή στα δικαστήρια ο γιατρός- Τι ισχυρίστηκε τη στιγμή της σύλληψής του για φακελάκι

Για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη για δωροληψία.

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, επιβάλλοντάς του τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, μετά από καταγγελία ότι ζήτησε "φακελάκι" προκειμένου να επιβλέπει και να φροντίζει χειρουργημένο ασθενή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές η σύζυγος του ασθενούς, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, ο γιατρός φέρεται να προσπάθησε να την καθησυχάσει κάνοντας της «έκπτωση» και λέγοντας «εγώ παίρνω €5000 ενώ εσένα θα σου πάρω μόνο 3000».



Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη σύλληψη του φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς «δεν ζήτησα χρήματα από κανέναν. Μου τα έδωσε ως δώρο και μου τα έβαλε στο παντελόνι».