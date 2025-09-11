11η Σεπτεμβρίου: Η συγκλονιστική ιστορία του ανθρώπου που σώθηκε από τον σκύλο του πριν καταρρεύσουν οι Δίδυμοι Πύργοι

O Μάικλ Χίνγκσον βρισκόταν στον 78ο όροφο του ενός από τους Δίδυμους Πύργους· δεν μπορούσε να δει τις φλόγες ή τα κομμάτια από τους ορόφους που έπεφταν έξω από τα παράθυρα του κτιρίου.

Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία του ανθρώπου που σώθηκε από τον σκύλο του πριν καταρρεύσουν οι Δίδυμοι Πύργοι. Από το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 μετεβλήθει ο ρυθμός κόσμου. Οι ιστορίες που ανασύρθηκαν μέσα από τα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων πολλές και η μια πιο συγκλονιστική από την άλλη· όλες με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, ο Μάικλ Χίνγκσον βρισκόταν στον 78ο όροφο του ενός από τους Δίδυμους Πύργους· δεν μπορούσε να δει τις φλόγες ή τα κομμάτια από τους ορόφους που έπεφταν έξω από τα παράθυρα του κτιρίου· ήταν τυφλός από τότε που γεννήθηκε, λόγω ασθένειας που ονομάζεται αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (ROP).

Στη βρεφική του ηλικία, οι γιατροί πρότειναν στους γονείς του Μάικλ να εισαχθεί σε ίδρυμα για τυφλούς, όπου θα μπορούσαν να τον φροντίσουν εξειδικευμένοι θεραπευτές και νοσηλευτές. Οι γονείς του Μάικλ, ωστόσο, αποφάσισαν να τον κρατήσουν πλάι τους, του έδωσαν αγάπη και φροντίδα και τον μεγάλωσαν με τον ίδιο τρόπο που μεγάλωσαν τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Έλερι. Ο Μάικλ ως ενήλικος είχε κερδίσει διευθυντική θέση σε εταιρεία που έδρευε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στη Νέα Υόρκη. Ο Μάικλ εργαζόταν ως περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων για την Quantum/ATL, μιας εταιρείας αποθήκευσης, διαχείρισης και προστασίας δεδομένων, στον 78ο όροφο του Βόρειου Πύργου.

Ο Μάικλ δεν έβλεπε, αλλά μπορούσε να νοιώσει το κτίριο που έτρεμε σαν να το ταρακουνούσε σεισμός δυνατός, μπορούσε να ακούσει τις κραυγές απόγνωσης εγκλωβισμένων, να αφουγκραστεί το χάος που σκέπαζε τον τόπο. Πλάι στον Μάικλ Χίνγκσον στεκόταν ταραγμένη η «Ροζέλ» ο θηλυκός σκύλος Λαμπραντόρ και οδηγός του, που ούτε για μία στιγμή δεν έδειξε σημάδια πανικού, ούτε και φόβου. Ο Μάικλ κατάλαβε μέσα του ότι ίσως και να γλύτωναν από εκείνο το μακελειό. Η Ροζέλ μπροστά και ο Μάικλ ξωπίσω άρχισαν να κατεβαίνουν έναν έναν τους ορόφους, ενώ γύρω τους επικρατούσε Κόλαση, με νεκρούς, τραυματίες και με τον αέρα να μυρίζει κηροζίνη από τα καύσιμα του αεροσκάφους που είχε συντριβεί στον έναν από τους Δίδυμους Πύργους. Κατάφεραν να φθάσουν στην έξοδο!

Η Ροζέλ δεν σταμάτησε ούτε για ένα λεπτό· συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά διαισθανόμενη πως μόνο αυτή μπορεί να σώσει τον Μάικλ. Τελικά άνρωπος και σκύλος κατάφεραν να φτάσουν στην έξοδο του Πύργου λίγα λεπτά πριν καταρρεύσει. Ο ουρανός ήταν μαύρος από τους καπνούς και η ορατότητα περιορισμένη, όμως η Ροζέλ συνέχισε να καθοδηγεί τον Μάικλ με ασφάλεια από τη σκάλα που θα τους οδηγούσε στην σωτηρία! Ποτέ δεν έφυγε από δίπλα του! Έκανε τα πάντα προκειμένου να σώσει τον ιδιοκτήτη της και τα κατάφερε...

Η Ροζέλ πέθανε το 2011, δέκα χρόνια μετά το μεγάλο κακό, νοιώθοντας τα δάχτυλα του Μάικλ να της χαϊδεύουν απαλά το κεφάλι.