«Πρώτο κουδούνι» σήμερα - Τα προβλήματα και το νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη

Χτυπά σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για περίπου 1.370.000 μαθητές και 180.000 εκπαιδευτικούς.

Η τελετή του Αγιασμού θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ώρες για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, ξεκινώντας από τις 8.15 για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία έως τις 9.15 για Γυμνάσια και Λύκεια. Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά αύριο Παρασκευή.

Η φετινή χρονιά θα ξεκινήσει με εκατοντάδες σχολεία (πάνω από 800) να μην ανοίγουν καθόλου λόγω έλλειψης μαθητών, με σχολεία που θα έχουν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό διότι οι μέχρι τώρα προσλήψεις δεν κάλυψαν όλες τις ανάγκες, με σχολεία που έχουν σοβαρά κτιριακά προβλήματα, με σχολεία που ακόμη στεγάζονται σε κοντέινερ ή προκάτ αίθουσες.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ξεκινά τη νέα σχολική χρονιά με πάνω από 1.300 κενά.

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί παρά τις 816 προσλήψεις αναπληρωτών στην Α΄ φάση, τα κενά παραμένουν περισσότερα από 900 την παραμονή του αγιασμού, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να μην μπορούν να καλύψουν ούτε το πρωινό πρόγραμμα, τα ολοήμερα ναυπολειτουργούν και η ειδική αγωγή να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.

Τι «φέρνει» στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, 2025-26, θα εφαρμοστεί το νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου. Η ύλη θα διαχωριστεί με βάση δύο κατηγορίες στόχων: τους βασικούς - υποχρεωτικούς (διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις αναγκαίες δεξιότητες για όλους τους μαθητές) και τους πρόσθετους - προαιρετικούς (δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέγει τι επιπλέον θα διδάξει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του).

Ο νέος αυτός σχεδιασμός της διδακτέας ύλης βρίσκεται σε αρμονία με εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου (αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026-27) και οι τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν στο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αν και το πολλαπλό βιβλίο δεν θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή χρονιά, ωστόσο, από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στους εκπαιδευτικούς, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, τα νέα σχολικά βιβλία για όλες τις τάξεις μέχρι και την Α' λυκείου. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να επιλέξουν τα βιβλία με τα οποία θα δουλέψουν στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου και να προετοιμάσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους. Σκοπός είναι, την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα. Σε έντυπη μορφή, τα νέα βιβλία αναμένεται να διανεμηθούν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2026, αντικαθιστώντας τα σημερινά.

Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το μάθημα των Οικονομικών που εισάγεται από φέτος στην Γ' γυμνασίου.

Πάντως, η «φιλοσοφία» του πολλαπλού βιβλίου θα «έρθει» πιο κοντά στους μαθητές, μέσω των βιβλίων με τα ολοκληρωμένα λογοτεχνικά έργα στο μάθημα της Λογοτεχνίας, αλλά και με την πλατφόρμα eVivlio (https://evivlio.gov.gr/), όπου είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή για αναπαραγωγή (audiobooks).

Σε 431 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν και τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νέα σχολική χρονιά θα βρει το δημοτικό σχολείο της Ψερίμου να λειτουργεί ξανά μετά από 27 χρόνια. Επιπλέον, για πρώτη φορά θα χτυπήσει το κουδούνι για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα και για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας, αλλά και στο πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο που θα λειτουργήσει σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων, στις φυλακές της Λάρισας.

Όσον αφορά τους πιο μικρούς μαθητές ειδικότερα, σε επιλεγμένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, θα κάνει «πρεμιέρα» το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», με στόχο να συνδυαστεί η βιώσιμη ανάπτυξη με την παιδαγωγική πράξη.

Τέλος, το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα λειτουργήσει και φέτος, καθώς από πλευράς υπουργείου Παιδείας εκφράζεται ικανοποίηση για την αποδοχή του κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας από τη μαθητική κοινότητα.

Σήμερα η υπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη θα βρεθεί στην Ξάνθη, όπου θα παραστεί στον αγιασμό των σχολείων.

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός θα επισκεφθεί πέντε σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, η κα. Ζαχαράκη θα επισκεφθεί και μειονοτικά σχολεία.