Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο της Γιούτα- Η ανακοίνωση του Τραμπ

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του truth Social: «Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!».

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται με τη βοήθεια του FBI. Το συμβάν έλαβε χώρα σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Οι τελευταίες λέξεις του Κερκ πριν τον πυροβολισμό ήταν «βία συμμοριών» (gang violence), ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο πυροβολισμός έγινε από απόσταση περίπου 190 μέτρων.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για σύλληψη του δράστη, με βίντεο να δείχνουν αστυνομικούς να απομακρύνουν έναν ηλικιωμένο άνδρα από το σημείο. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το CNN, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η μεταφορά του τραυματισμένου Κερκ από το σημείο της επίθεσης

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έχει πυροβοληθεί. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έγραψε στο X: «Ας προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ ανέφερε: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για την ένοπλη επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ. Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχουν επηρεαστεί. Οι πράκτορες θα φτάσουν γρήγορα στον τόπο του συμβάντος και το FBI υποστηρίζει πλήρως την τρέχουσα αντίδραση και έρευνα».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε στα social media: «προσευχές για τον Τσάρλι Κερκ. Έναν απίστευτο Χριστιανό, Αμερικάνο και άνθρωπο. Είθε το θεραπευτικό χέρι του Ιησού Χριστού να τον ευλογήσει». «Σ' αγαπάμε, Τσάρλι Κερκ. Προσευχόμαστε για σένα», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ (Charlie James Kirk), γεννημένος το 1993 στο Ιλινόις των ΗΠΑ, είναι γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής.

Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην πολιτική δράση, ιδρύοντας το 2012 τον οργανισμό Turning Point USA, με στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους. Υπό την ηγεσία του, η Turning Point αναπτύχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του αμερικανικού δεξιού κινήματος, δημιουργώντας παραρτήματα και θυγατρικές, όπως η Turning Point Action και η Turning Point Faith.

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την εκπομπή του The Charlie Kirk Show και τη συγγραφή βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The MAGA Doctrine και το Right-Wing Revolution.

Η δημόσια παρουσία του Κερκ χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικότερα της γραμμής που εκπροσωπέι ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει δημιουργήσει εργαλεία όπως το Professor Watchlist, με στόχο την καταγραφή πανεπιστημιακών που θεωρείται ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες». Οι θέσεις του συχνά προκαλούν αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα θερμά λόγια του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Κερκ και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους.

Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον, την ημέρα πριν την ορκωμοσία του για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είπε στους παρευρισκόμενους: «Ο Τσάρλι Κερκ είναι εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι φανταστικός».

Λίγες εβδομάδες πριν, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Λας Βέγκας στις 22 Δεκεμβρίου 2024, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «απίστευτο», προσθέτοντας στους παρευρισκόμενους ότι ο Κερκ «είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και παλεύει εκεί έξω».

Ο πρόεδρος, ο οποίος τότε ήταν ακόμα υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε επίσης τον περασμένο Οκτώβριο σε μια πολιτική συγκέντρωση της Turning Point USA στο Φοίνιξ. «Θέλω να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στον Τσάρλι Κερκ. Είναι πραγματικά ένας καταπληκτικός τύπος. Καταπληκτικός τύπος», είχε πει.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον περασμένο Ιούνιο, εξήρε επίσης τον Κερκ σε μια συγκέντρωση της Turning Point Action στο Φοίνιξ και τον ευχαρίστησε για το έργο του, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον Τσάρλι Κερκ».