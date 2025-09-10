Πρωθυπουργός του Κατάρ: «Θα δώσουμε απάντηση στο Ισραήλ- Ο Νετανιάχου κατέστρεψε κάθε ελπίδα για τους ομήρους»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα «έθαψε κάθε ελπίδα» για την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

Παράλληλα, τόνισε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, προειδοποιώντας πως αναμένεται συντονισμένη απάντηση με τους περιφερειακούς εταίρους.

Ο Αλ Θανί ανέφερε πως δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα αντιδρούσε η Χαμάς στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, εάν δεν είχε προηγηθεί η επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα την Τρίτη. Ωστόσο, πιστεύει πως τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς «θα εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες» για να επιτύχουν μια εκεχειρία.

«Συναντήθηκα με μια από τις οικογένειες των ομήρων το πρωί της επίθεσης», είπε ο Αλ Θάνι. «Βασίζονται σε αυτή τη μεσολάβηση (κατάπαυση του πυρός), δεν έχουν άλλη ελπίδα για αυτό», συμπλήρωσε. «Νομίζω ότι αυτό που έκανε χθες ο Νετανιάχου, ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους», ανέφερε ο Καταριανός πρωθυπουργός.

«Θα υπάρξει συλλογική απάντηση»

Το Κατάρ ελπίζει ότι θα υπάρξει «συλλογική απάντηση» στην ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα. «Θα υπάρξει αντίδραση από την περιοχή. Αυτή η αντίδραση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαβούλευση και συζήτηση με άλλους εταίρους στην περιοχή», δήλωσε ο Αλ Θάνι.

Ο Αλ Θάνι ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες, όπου οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν. Ωστόσο, είπε ότι το Κατάρ δεν θα ζητήσει από άλλους περιφερειακούς εταίρους να ανταποκριθούν με συγκεκριμένο τρόπο.

«Θα υπάρξει συλλογική απάντηση από την περιοχή», δήλωσε ο Αλ Θάνι, «Ελπίζουμε σε κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ από το να συνεχίσει αυτή την εκφοβιστική τακτική», σημείωσε.

«Ο Νετανιάχου σπαταλούσε το χρόνο μας, άσκοπες οι συνομιλίες»

«Έχω ξανασκεφτεί και για όλη τη διαδικασία των τελευταίων εβδομάδων, ότι ο Νετανιάχου απλώς σπαταλούσε το χρόνο μας», δήλωσε ο Αλ Θάνι. «Δεν ήταν σοβαρός σε τίποτα», πρόσθεσε, καθώς χαρακτήρισε τις πρόσφατες συνομιλίες «άσκοπες».

Ο Αλ Θάνι πρόσθεσε ότι στο Κατάρ «επανεξετάζουν τα πάντα» σχετικά με τη συμμετοχή τους σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε «πολύ λεπτομερείς συνομιλίες» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν.

Να «παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη – Παραβίασε κάθε νόμο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει «να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Αλ Θάνι και συμπλήρωσε: «Είναι αυτός που καταζητείται (από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο)».

Ο Νετανιάχου, μαζί με τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, κατηγορούνται από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός και ο Γκαλάντ αρνούνται τις κατηγορίες.

Τα σχόλια του Αλ Θάνι στο CNN έρχονται μετά την προειδοποίηση του Νετανιάχου προς το Κατάρ σε βιντεοσκοπημένη δήλωση την Τετάρτη να «είτε εκδιώξει (τη Χαμάς) είτε να την παραδώσει στη δικαιοσύνη. Διότι αν δεν το κάνει, θα το κάνουμε εμείς».

«Νομίζω ότι κάποιος σαν αυτόν προσπαθεί να δώσει μαθήματα για τον πόλεμο και το νόμο. Παραβιάζει κάθε νόμο, παραβίασε κάθε διεθνή νόμο», είπε ο Αλ Θάνι.

Ο Νετανιάχου «προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα σταθερότητας, κάθε πιθανότητα ειρήνης» επιτιθέμενος στην ηγεσία της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, είπε ο Αλ Θάνι.

Ο Αλ Θάνι δήλωσε ότι ήταν «κοινός τόπος» ότι συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς, ενεργώντας ως μεσολαβητής του Κατάρ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Όλα όσα αφορούν τη συνάντηση είναι πολύ γνωστά στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε», είπε. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να θεωρηθεί αυτό ως υπόθαλψη της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, δεν αποκάλυψε την τύχη του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια, μετά την επίθεση του Ισραήλ: «Μέχρι στιγμής... δεν υπάρχει επίσημη δήλωση». «Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε αν υπάρχει κάποιος άλλος αγνοούμενος... Υπάρχουν πολίτες του Κατάρ που βρίσκονται σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση», πρόσθεσε.