Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Δύο τραυματίες

Συνελήφθη ο δράστης
Ένας δάσκαλος και ένας μαθητής τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου σε σχολείο στην Αντίμπ (Alpes-Maritimes) της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.
Ο δράστης συνελήφθη και οι δύο τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ανέφερε η αστυνομία.
Ο δήμαρχος της Αντίμπ, Ζαν Λεονετί, δήλωσε στην εφημερίδα Nice Matin ότι ο δράστης ήταν «πρώην μαθητής» του σχολείου.
