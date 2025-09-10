Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Δύο τραυματίες

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Συνελήφθη ο δράστης

Ένας δάσκαλος και ένας μαθητής τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου σε σχολείο στην Αντίμπ (Alpes-Maritimes) της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Ο δράστης συνελήφθη και οι δύο τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ανέφερε η αστυνομία.

Ο δήμαρχος της Αντίμπ, Ζαν Λεονετί, δήλωσε στην εφημερίδα Nice Matin ότι ο δράστης ήταν «πρώην μαθητής» του σχολείου.

Ειδήσεις Τώρα

Μέγα Σπήλαιο: «Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών»

Euroleague: Στην Αθήνα το Final 4 του 2026

Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γαλλία Επίθεση

Ειδήσεις