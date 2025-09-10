Euroleague: Στην Αθήνα το Final 4 του 2026

Mε ψήφους 8-3 και δύο λευκά ολοκληρώθηκε η διαδικασία
Οι ομάδες της Euroleague ψήφισαν Αθήνα και ΟΑΚΑ για το Final 4 του 2026! Με ψήφους 8-3 και δύο λευκά ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Μετά το 2007 η τελική φάση της Euroleague επιστρέφει επί ελληνικού εδάφους.
Η μάχη της Αθήνας και του Βελιγραδίου, που κρατούσε από τις αρχές του καλοκαιριού, ανέδειξε νικήτρια την ελληνική πρωτεύουσα καθώς η προσφορά της κρίθηκε καλύτερη απ' αυτήν των Σέρβων.
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ με τους ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 22 Μαϊού και τον τελικό για την Κυριακή 24 Μαΐου.
Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα φιλοξενήσει το Final 4 της Euroleague ενώ είναι η τέταρτη συνολικά που θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους, καθώς είχαν προηγηθεί το ΣΕΦ (1993) και το PAOK Sports Arena (2000).
