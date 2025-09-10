Πολωνία: Σε συναγερμό μετά τη ρωσική «επίθεση» με drones - Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι μαζικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε πως η χώρα θα ζητήσει ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά τις δραματικές εξελίξεις της νύχτας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», μετά την αναχαίτιση πολλών «ρωσικών drones» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης της Μόσχας εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

«Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», επεσήμανε ο Τουσκ, καταγγέλλοντας «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση».

«Είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», πρόσθεσε.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις για την αναχαίτιση «εχθρικών» drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, μια «πρωτοφανής», όπως τη χαρακτήρισε η Βαρσοβία, «πράξη επίθεσης».

«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού. Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατήγγειλαν ότι η χώρα υπέστη «επίθεση»

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατήγγειλαν σήμερα ότι η χώρα υπέστη «επίθεση», καθώς τα ραντάρ τους εντόπισαν πάνω από δέκα ιπτάμενα αντικείμενα να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής σε δυτικούς τομείς της ουκρανικής επικράτειας και «κατέρριψαν» κάποια.

«Ως αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, έλαβε χώρα παραβίαση άνευ προηγουμένου του πολωνικού εναέριου χώρου από ιπτάμενα αντικείμενα τύπου drone. Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Ο πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις ανέφερε ότι καταδιωκτικά, τόσο της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του όσο και συμμαχικών κρατών, που απογειώθηκαν εσπευσμένα, «έκαναν χρήση των όπλων τους εναντίον (των) εχθρικών αντικειμένων», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος του NATO από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε ο υπουργός μέσω X.

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς του αρμόδιους για την κρατική ασφάλεια και συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σε πλήρη σύνθεση που αναμένεται να διεξαχθεί στις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

«Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη» ανέφερε λίγο πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ο κ. Τουσκ μέσω X, συμπληρώνοντας πως «ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του NATO (σ.σ. Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και τις ενέργειές μας» και οι δυο άνδρες παραμένουν σε «συνεχή επικοινωνία».

Το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το μεγαλύτερο της χώρας, έκλεισε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια νωρίς το πρωί.

Αρχικά δεν είχε γίνει τίποτε γνωστό από τις πολωνικές αρχές. Κατόπιν η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Σοπέν, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό, αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».

Τον Αύγουστο, η Βαρσοβία επέδωσε στη Μόσχα νότα διαμαρτυρίας μετά τη συντριβή και την έκρηξη μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση».

Ο πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, που εξελέγη πρόσφατα, έκρινε χθες πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διατάξει εισβολή και σε άλλες χώρες μετά την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία.

Εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει «μακροπρόθεσμη» και «μόνιμη ειρήνη» την οποία «έχουν ανάγκη οι χώρες μας», αλλά πρόσθεσε πως «θεωρούμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εισβάλει και σε άλλες χώρες».