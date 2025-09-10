Πολωνία: Σε συναγερμό μετά τη ρωσική «επίθεση» με drones - Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο η Πρόεδρος της Κομισιόν
Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι μαζικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε πως η χώρα θα ζητήσει ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά τις δραματικές εξελίξεις της νύχτας.
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», μετά την αναχαίτιση πολλών «ρωσικών drones» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης της Μόσχας εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.
«Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», επεσήμανε ο Τουσκ, καταγγέλλοντας «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση».
«Είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», πρόσθεσε.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις για την αναχαίτιση «εχθρικών» drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, μια «πρωτοφανής», όπως τη χαρακτήρισε η Βαρσοβία, «πράξη επίθεσης».
«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού. Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».
Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.
Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατήγγειλαν ότι η χώρα υπέστη «επίθεση»
Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατήγγειλαν σήμερα ότι η χώρα υπέστη «επίθεση», καθώς τα ραντάρ τους εντόπισαν πάνω από δέκα ιπτάμενα αντικείμενα να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής σε δυτικούς τομείς της ουκρανικής επικράτειας και «κατέρριψαν» κάποια.
«Ως αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, έλαβε χώρα παραβίαση άνευ προηγουμένου του πολωνικού εναέριου χώρου από ιπτάμενα αντικείμενα τύπου drone. Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.
Ο πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις ανέφερε ότι καταδιωκτικά, τόσο της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του όσο και συμμαχικών κρατών, που απογειώθηκαν εσπευσμένα, «έκαναν χρήση των όπλων τους εναντίον (των) εχθρικών αντικειμένων», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος του NATO από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022.
«Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε ο υπουργός μέσω X.
Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς του αρμόδιους για την κρατική ασφάλεια και συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σε πλήρη σύνθεση που αναμένεται να διεξαχθεί στις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπό του.
«Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη» ανέφερε λίγο πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ο κ. Τουσκ μέσω X, συμπληρώνοντας πως «ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του NATO (σ.σ. Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και τις ενέργειές μας» και οι δυο άνδρες παραμένουν σε «συνεχή επικοινωνία».
Το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το μεγαλύτερο της χώρας, έκλεισε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια νωρίς το πρωί.
Αρχικά δεν είχε γίνει τίποτε γνωστό από τις πολωνικές αρχές. Κατόπιν η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Σοπέν, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό, αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».
Τον Αύγουστο, η Βαρσοβία επέδωσε στη Μόσχα νότα διαμαρτυρίας μετά τη συντριβή και την έκρηξη μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση».
Ο πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, που εξελέγη πρόσφατα, έκρινε χθες πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διατάξει εισβολή και σε άλλες χώρες μετά την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία.
Εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει «μακροπρόθεσμη» και «μόνιμη ειρήνη» την οποία «έχουν ανάγκη οι χώρες μας», αλλά πρόσθεσε πως «θεωρούμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εισβάλει και σε άλλες χώρες».
Η πρόεδρος της Κομισιόν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από «περισσότερα των δέκα ρωσικά drones Shahed».
«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.
«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».
Ως προς το Ισραήλ, η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά των «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνηση Νετανιάχου και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ.
«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών και των βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τμηματική αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας για θέματα που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές», είπε παραδεχόμενη ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.
Κάγια Κάλας: Η παραβίαση από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου φαίνεται να ήταν «εσκεμμένη»
Η "παραβίαση" από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μοιάζει να ήταν "εσκεμμένη", δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
"Την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία", είπε στο X.
"Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα", πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα τείχος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη" κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.
"Γι' άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη στα σύνορα, την ΕΕ & το ΝΑΤΟ", έγραψε ο Κουμπίλιους σε ανάρτηση στο X. "Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη, τις συνοριακές χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί".
