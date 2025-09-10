Ιπποκράτειο: Σε αργία ο καρδιοχειρουργός για το φακελάκι

Σάλος έχει προκληθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας μετά τη σύλληψη διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι από 3.000 έως 5.000 ευρώ για να χειρουργεί και να παρακολουθεί ασθενείς υπό την επίβλεψή του.

Η καταγγελία έγινε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα οι αδιάφθοροι να εισβάλουν στο γραφείο του γιατρού, όπου βρέθηκαν 4.000 ευρώ προσημειωμένα χαρτονομίσματα και 1.000 μη προσημειωμένα. Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του. Ο γιατρός τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων από το Ιπποκράτειο.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε ότι «κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό», καλώντας τους πολίτες να καταγγέλλουν άμεσα περιπτώσεις φακελακίου. Μέσω ανάρτησής του στο Χ, επεσήμανε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να υποκύπτουν σε εκβιασμούς και ότι «φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου για τον συλληφθέντα ιατρό και δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια και ταχεία διαχείριση της υπόθεσης. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, τόνισε ότι δεν θα αφήσουν «ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρος θα παρουσιαστεί σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα.





