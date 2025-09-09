Ιπποκράτειο: «Δεν είχα άλλη επιλογή» δήλωσε η σύζυγος που κατήγγειλε φακελάκι

Στα χέρια των αρχών βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου, κατηγορούμενος για ξέπλυμα «φακελακίων». Φέρεται πως ζητούσε χρήματα προκειμένου να φροντίζει τους ασθενείς που χειρουργούσε μετά την επέμβαση.

Η σύζυγος ενός εκ των ασθενών που είχε χειρουργηθεί από τον συγκεκριμένο γιατρό μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας τις πιέσεις που δέχτηκαν:

«Την πρώτη μέρα της εισαγωγής μου, μου είπε ξεκάθαρα: ‘Κορίτσι μου, εγώ μιλάω για χρήματα. Όταν βγήκε ο σύζυγός μου από το χειρουργείο και πήγε στην εντατική, μου είπε: ‘Εγώ παίρνω 5.000 ευρώ, εσύ θα μου δώσεις 3.000 ευρώ’. Ένιωσα ντροπή και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Του είπα γιατρέ, δεν έχω τόσα χρήματα».

«Παρακολουθούσα τι συνέβαινε και δεν ήθελα να υποκύψω. Έτσι αποφάσισα να το καταγγείλω στις Αρχές. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πατούν πάνω στην ανάγκη σου. Εύχομαι να σταματήσει εδώ αυτό το κακό».

Ο σύζυγος της γυναίκας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, έχοντας διαβήτη και έχοντας υποβληθεί σε ακρωτηριασμό ποδιού, ενώ παράλληλα παρουσίαζε σοβαρή καρδιακή πάθηση.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο γιατρός φάνηκε να αιφνιδιάζεται όταν οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο γραφείο του, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα δεν ανήκαν σε εκείνον.

Τα χρήματα που βρέθηκαν ήταν προσημειωμένα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν με έρευνες, εξετάζοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικά στοιχεία συγγενών του κατηγορούμενου.