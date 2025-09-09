Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους: Θύμα άγριας κακοποίησης το 2013, αποδόθηκε ως μηνιγγίτιδα από ιατροδικαστή της Πάτρας

Ξυπνάει μνήμες από τις υποθέσεις Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον ύποπτο θάνατο του μόλις 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα, το 2013, ο οποίος θυμίζει τις υποθέσεις των νεκρών μωρών της Ρούλας Πισπιρίγκου αλλά και της Ειρήνης Μουρτζούκου που καθήλωσαν το πανελλήνιο. Δεν χωράει ανθρώπινος νους το πώς ένα αγοράκι 2,5 μηνών βρήκε τραγικό θάνατο, μετά από 8 μέρες στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου. Το βρέφος στις 30 Δεκεμβρίου 2012 είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Πάτρα φέροντας σοβαρότατα τραύματα κακοποίησης. Λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου 20213, το παιδί κατέληξε, όμως η υπόθεσή του έκλεισε με έναν πολύ αναπάντεχο τρόπο. Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προβλήματα στην αναπνοή του. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν πολύ σύντομα ότι βρέφος έφερε τραύματα που παρέπεμπαν ξεκάθαρα σε κακοποίηση, και ειδοποίησαν αστυνομία και εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθεί η υπόθεση. Στο τρισέλιδο πιστοποιητικό θανάτου του παιδιού, αναφέρεται ότι υπάρχει σίγουρη κακοποίηση. Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση του παιδιού, διαπιστώθηκαν: Εκχυμώσεις στους γλουτούς

Μώλωπες δεξιά στο μέτωπο

Εκδορά στη μύτη αριστερά Από την βυθοσκόπηση προέκυψαν: Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα Από την μαγνητική εγκεφάλου: Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές Ενώ από την ακτινογραφία θώρακα: Παλιά κατάγματα στα πλευρά Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατο του βρέφους σε παθολογικά αίτια. Ο ιατροδικαστής της Πάτρας παρά τα σοβαρότατα τραύματα, στην έκθεση που συνέταξε, έγραψε ως αιτία θανάτου την ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Για την υπόθεση έγινε δικαστήριο στο οποίο γιατροί του νοσοκομείου κατέθεσαν φωτογραφίες ως τεκμήρια για να αποδείξουν ότι το παιδί δολοφονήθηκε. Πάραυτα, με βάση την ιατροδικαστική του Ανδρέα Γκότση, οι γονείς του παιδιού αθωώθηκαν, αφού η αιτία θανάτου του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια.

Παράλληλα, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις θανάτων της τελευταίας πενταετίας και συγκεκριμένα από 1.1.2020, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «Φυσιολογικά αίτια» και έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας. Πρόκειται για την ευρεία έρευνα η οποία είχε ξεκινήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις δολοφονίες των παιδιών στην Αμαλιάδα κι ενώ είχε ανακοινωθεί προσωρινό «λουκέτο» στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, στην οποία είχαν εκδοθεί ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε όσο και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου. Σύμφωνα με τη Ιωάννα Μάνδρου, επικεφαλής δικαστικού ρεπορτάζ του MEGA, στα πλαίσια της έρευνας αυτής που διεξάγεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία πρώτα ελέγχθηκαν φάκελοι που αφορούσαν παιδάκια και που η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ήταν παθολογικά αίτια. Έτσι μόλις πήραν τον φάκελο του συγκεκριμένου βρέφους η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου που εξετάζει τις υποθέσεις -όπως είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος- «σήκωσε τα χέρια ψηλά».