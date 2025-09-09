Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Ψάχνουν στα χωράφια άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος...

Ένα πραγματικό θρίλερ με φόντο ένα αρχαίο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ο ηγούμενος της μονής Καλαβρύτων φέρεται να είχε βγάλει στο σφυρί ζητώντας το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI που κατάφεραν να ξεδοντιάσουν το κύκλωμα της λεγόμενης «ιερής μαφίας», έχουν ρίξει πλέον το βάρος των ερευνών στην περιοχή των Καλαβρύτων. Σαρώνουν σπιθαμή προς σπιθαμή τα χωράφια γύρω από τη Μονή, προσπαθώντας να εντοπίσουν το κρυμμένο άγαλμα, το οποίο ο ηγούμενος φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε κατά τη διάρκεια μυστικών διαπραγματεύσεων με αστυνομικούς που εμφανίστηκαν ως αγοραστές βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων.

Σύμφωνα με την ομολογία του, το αρχαίο έργο τέχνης παραμένει θαμμένο κοντά στη Μονή, με σκοπό να πουληθεί σε συλλέκτη έναντι πολλών εκατομμυρίων. Μετά τη σύλληψη των έξι μελών της συμμορίας, οι αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη δεύτερη φάση της επιχείρησης, μπαίνοντας σε έναν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να εντοπίσουν το ανεκτίμητης αξίας άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, πριν χαθεί οριστικά στα δίκτυα του παράνομου εμπορίου αρχαιοτήτων.