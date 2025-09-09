Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο άνδρας που «μπουκάρε» με το αμάξι σε κατάστημα

Oδηγώντας αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών προκαλώντας υλικές ζημιές

Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου ένας άνδρας Ρομά.

Oδηγώντας αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών προκαλώντας υλικές ζημιές και εγκατέλειψε το τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να δηλώσει τα στοιχεία ταυτότητας του και χωρίς να ενημερώσει την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ο άνδρας βρέθηκε από την Αστυνομία και συνελήφθη.

πηγή agriniopress.gr

#tags Μεσολόγγι Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις