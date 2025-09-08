Μεσολόγγι: ΙΧ “καρφώθηκε” στην πρόσοψη των ΕΛΤΑ Courier – Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Μεσολόγγι, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του καταστήματος των ΕΛΤΑ Courier, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε μεγάλο θόρυβο, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν άμεσα περίοικοι στο σημείο. Η πρόσοψη του καταστήματος υπέστη μεγάλες φθορές, ενώ το εσωτερικό χώρος έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, γεγονός που πιθανόν καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Η Τροχαία Μεσολογγίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

πηγή messolonghinews.gr