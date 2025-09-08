Τούμπαρε αυτοκίνητο στην Αμφιλοχία - Σώα η οδηγός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 10:20 π.μ. ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα στο οδόστρωμα, στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμφιλοχία , προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Αντιρρίου– Ιωαννίνων.

Η γυναίκα οδηγός, η οποία κινούνταν προς Αγρίνιο, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της από το αναποδογυρισμένο όχημα. Παρά τη σφοδρότητα της ανατροπής, η οδηγός βγήκε χωρίς να τραυματιστεί.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, οι οποίοι ρύθμισαν την κυκλοφορία, καθώς η λωρίδα κυκλοφορίας προς Αγρίνιο έκλεισε προσωρινά μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος.

Το περιστατικό διερευνάται από την τροχαία, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα.

πηγή agriniopress.gr