Μέγα Σπήλαιο: Οργανωμένο κύκλωμα «βλέπει» η αστυνομία- Ποιοι άλλοι συνελήφθησαν

Οργανωμένο κύκλωμα «βλέπουν» οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση του Μεγάλου Σπηλαίου.

Ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού συνεχίζει την εξέταση των ευρημάτων, αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο αριθμός των ιερών κειμηλίων που έχουν εξαφανιστεί από τη Μονή είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν.

Ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είναι ο ηγούμενος της Μονής και ο βοηθός του, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για να αφαιρέσουν και να εμπορευτούν πολύτιμα κειμήλια. Πρόκειται για αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας, όπως βυζαντινές εικόνες, παλιά χειρόγραφα και ιερά σκεύη, μερικά από τα οποία βρίσκονταν στο μοναστήρι ακόμα και πριν την Επανάσταση του 1821.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν στην κατοχή του Αρχιμανδρίτη και μία βυζαντινή εικόνα μεγάλης αξίας, η οποία είχε κλαπεί από την Σπάρτη.

Η σύλληψη του ηγούμενου και του βοηθού έγινε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου καθώς προσπάθησαν να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια μεγάλης αξίας.

Ανάμεσα στα κειμήλια που φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ηγούμενος και ο βοηθός του συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικός, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ.

Εκτός του ηγούμενου της μονής και του βοηθού του οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως συνεργούς έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.