Καλάβρυτα: Σύλληψη του ηγούμενου Μεγάλου Σπηλαίου για απόπειρα πώλησης 17 βυζαντινών εικόνων έναντι 200.000 ευρώ

Στη σύλληψη ηγούμενου στα Καλάβρυτα προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες αλλά και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές.

Σύμφωνα με στοιχεία, γυναίκα αστυνομικός, προσποιούμενη την αγοραστή, προσέγγισε τον ηγούμενο για την απόκτηση των εικόνων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μια από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο ιερωμένος ήταν κλεμμένη από τη Σπάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια - του 1737 και του 1761 - ήταν 200.000 ευρώ.

Στο σημείο της συνάντησης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ είχαν κατασχεθεί και άλλα πολύτιμα αντικείμενα..

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη επίσης ο αδελφός του ηγούμενου, ενώ συνολικά πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερα ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένας ενεχυροδανειστής με τη σύζυγό του και ο μεσάζοντας της υπόθεσης.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διακρίβωση της υπόθεσης και την προέλευση των θρησκευτικών κειμηλίων.